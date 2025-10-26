¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û»³Íü³Ø±¡¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ØÅìÂç²ñÀ©ÇÆ¡ª26Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¸ÖÅÄ¤¬5°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå´ØÅìÂç²ñ·è¾¡¡¡»³Íü³Ø±¡14¡½5²ÖºéÆÁ±É¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡»³ÆüYBS¡Ë
¡¡Íè½ÕÁªÈ´¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¹â¹»Ìîµå´ØÅìÂç²ñ¤Ï26Æü¡¢»³ÆüYBS¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü1°Ì¡Ë¤¬14¡½5¤Ç²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì1°Ì¡Ë¤ò²¼¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡Íè½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡¢º¸Á°ÂÇ¡¢º¸Á°ÂÇ¡¢Ãæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤È5°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£´û¤Ë¹â¹»ÄÌ»»30ËÜÎÝÂÇ¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£