元衆院議員の杉村太蔵氏が２６日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、当選同期の片山さつき現財務相と同番組で共演した際、片山氏から「触らないで」と注意されたＶＴＲ映像に下を向いて恥じ入った。

片山氏と杉村氏は２００５年、小泉チルドレンとして政界入りを果たした。片山氏はサンジャポにたびたび出演し、当時の映像が流れた。２０１２年当時の映像では、杉村氏が片山氏に「議論をすり替えてる」と迫り、片山氏が「すり替えてません」と反論。杉村氏はムキになった表情で「片山さん、ちょっと話を聞いて欲しい」と右隣に隣に座った片山氏の左肩を指先で触れていた。片山氏は不快な表情で「触らないでください」と右手を出して制しようとしていた。

ＭＣの爆笑問題太田光は「太蔵、うざかったな」と指摘。杉村氏は下を向き、反省の様子を見せた。太田はなおも「そりゃ言うよね」と追撃し、杉村氏は宙を見て恥ずかしそうな仕草を見せた。太田は「なかなか痴漢じゃなければ言われない」と指摘し、杉村氏は小さな声で「はい」と述べた。