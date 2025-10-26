LUNA SEA「TRUE BLUE」などドリンク化 「歌詞の『切ない夜』を感じられるように」…ビジュアル公開
ロックバンド・LUNA SEAの公式インスタグラムが26日に更新され、「ROSIERドリンク」「TRUE BLUEドリンク」などが披露された。
【写真】LUNA SEA「TRUE BLUEドリンク」「ROSIERドリンク」などのビジュアル
『LUNATIC FEST. 2025』（11月8日・9日、千葉・幕張メッセ）のメニューが発表されたもので、「LUNATIC FEST. CAFE」が期間限定（10月29日〜11月9日、SHIBUYA TSUTAYA 7F コラボレーションカフェ）で登場する。LUNA SEAやその楽曲をイメージして制作されたフード＆スイーツ、ドリンクが楽しめる。
「ROSIERドリンク」は、「楽曲にちなんだローズシロップの華やかな香りを
アクセントに、フルーツの爽やかな甘みを感じるソーダです」。
「TRUE BLUEドリンク」は、「歌詞の『切ない夜』を感じられるように、ゼリーとシロップで暗い夜を、トニックウォーターの苦味で切なさを表現しました」。
このほか、「銀ノ月ドリンク」「Be Awakeドリンク」や、フードメニューが紹介されている。
