「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が圧巻投球。４安打１失点８奪三振で、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。

試合後、山本は投球について「素晴らしかったと思います」と自画自賛。「初回ちょっとランナーためたり、その後デッドボールから失点したりあったが、しっかり冷静に投げられたので良かった」と振り返った。

敵地の大歓声をかき消した。味方が先制直後の初回は連打で無死一、三塁。だが、ゲレーロＪｒ．をカーブで空振り三振に仕留めるなど、後続を抑えて無失点で切り抜けた。二回も内野フライをお見合いして落球（記録は安打）するミス。先頭を出塁させたが、後続を抑えた。

三回は先頭スプリンガーへの死球から１死一、三塁。カークの犠飛で同点とされた。だが、四回以降はパーフェクト投球。打線も七回にスミスが勝ち越しソロを放ち、マンシーも続いてソロ。八回にも２点を加えた。

初戦はポストシーズンで抜群の安定感を誇っていたスネルが六回途中５失点で逆転負け。連敗は避けたい第２戦、山本が強力打線を相手に圧巻の投球を披露した。

試合後も冷静な山本は「当たり前ですが、特に落とせない一戦だった。１勝１敗でロサンゼルスに戻れたらと思っていたので、とにかくこの試合に集中していた」。カーブが効果的だったことには「いいところで使っていけた。その分、スプリットの効果もカーブが効いた分、有効に使えたのでピッチングの幅も広げられた」と納得の様子を浮かべた。

山本は前回１５日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで３安打１失点完投。ポストシーズンでの２試合連続完投勝利は０１年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、２４年ぶりの快挙となった。

記録への問いに、「いい準備ができたのと、いろんな方、トレーナーさんなどの支えがあり、ひとついいプレーできたのは良かった」と笑顔でうなずいた。