俳優野村康太（21）が26日、都内で自身初の写真集「暁紀（あかつき）」（講談社）発売記念会見に出席した。

「はじめての1人旅」をテーマに、韓国・ソウルで撮影を実施。鍛え上げられた肉体美も披露し、等身大で無垢（むく）姿を納めた。「朝から晩まで楽しいことだらけで、韓国ドラマの聖地巡礼も韓国のご飯も楽しめたし、スタッフの皆さんとご飯を食べている時間がとても楽しかった」と韓国旅行を満喫し、「素の表情が詰まった1冊。韓国をとにかく楽しんでいる姿をいつの間にか撮られた感覚だった」と語った。

高校時代から韓国ドラマやK−POPが好きだったといい、「『恋のゴールドメダル』とか『ソンジェ背負って走れ』とか『わかっていても』というドラマが好きで、好きな俳優さんはソン・ガンさん」と明かした。続けて「ソン・ガンさんのファンミーティングにに行ってきて、役ではかっこいいけど、すごくかわいらしい一面もあって、魅力的な人だった」と熱く語った。

目標を問われると「今は1つ1つの仕事を全力でまっとうして、楽しんでいけたら。いろんな役をやってみたい」としつつ、「韓国ドラマ出たいです」と目を輝かせた。