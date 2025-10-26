【蔕】はなんて読む？ナスやみかんでお馴染みの言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「蔕」はなんて読む？ 日常生活ではほとんど見かけない「蔕」という漢字。 「蔕」は、ナスやみかんに関係するものを表します。草かんむりが大ヒント！ いったい「蔕」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「へた」でした！ 「蔕」とは、果実についているガクのことです。同じ意味で「ほぞ」と読むこともできます。 ちなみに、蔕という漢字には「へた」のほか、「根本」や「とげ」などの意味もあるんですよ。 さらに、蔕は「タイ」とも読み、物事の土台やよりどころを意味する「根蔕（こんたい）」などで使用されます。これは「根拠」の類義語です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部