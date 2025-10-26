ロバート「秋山」の納車式が話題沸騰

お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんが、名古屋テレビ・メ〜テレの番組「秋山の楽しすぎる約30分間」（2025年9月27日放送回）に出演。

「【納車】秋山、車買います。」と題された今回の企画では、秋山さんが“憧れのクルマ”が納車される様子に密着。視聴者からは笑いや驚きの声が多数寄せられています。

秋山さんが披露した愛車とは!?（Photo：時事 画像はオリンピック聖火ランナー募集記者発表会にて）

【動画】超カッコイイ！ ロバート「秋山」×「まさかの車」を動画で見る！

かねてより「憧れの納車動画をやりたい」と語っていた秋山さん。ついに迎えた納車日には、「昨日まじで寝てないっす」と興奮気味に登場。

スタッフから「どういうクルマを買われる？」と聞かれると、「ちょっとアウトドアっぽい感じ」と答え、期待を煽ります。

期待が高まるなか、向かった先はホームセンター「DCM21」。赤い布に包まれて登場した“新車”の正体は、耐荷重70kgのブルーの一輪車「DCM一輪車 浅型2才（エアータイヤ仕様）」でした。

秋山さんは「マジかっけー！」「最高」と大興奮。店員との打ち合わせを重ねて選んだという愛車に満足げな表情を見せました。

納車式では、ノンアルコールシャンパンで乾杯し、お祝いボードも登場。

さらに秋山さんは「カスタムしたい」と語り、車高を落とし、緑ベースの迷彩にオールペン。ドリンクホルダーやライト、パトランプまで装備し、完全オリジナル仕様に仕上げていきます。

その後も企画は続き、メ〜テレの清掃員向けに新しい清掃カートを“納車”したり、グラウンド用の赤いライン引き車を“3台目の納車”として紹介するなど、サプライズ演出が次々と展開。

SNSでは「いったい何を見せられてるんだ」「面白さ上げてきて最高すぎる」「秋山さんのカスタムのセンスすきだなぁ、、」「いきなり攻めた全塗装とシャコタンで吹いた」など、笑いと驚きの声が多数寄せられました。

秋山さんらしいユーモアとこだわりが詰まった“納車式”は、大人の本気の遊び心を体現した一幕となりました。