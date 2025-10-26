「私はシングルマザーの子どもで…」親からの愛を感じた瞬間、エピソードに1300いいね「救われました」【ママリ】

「手料理だけじゃない」親から子への愛の伝え方、経験談に1300いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

杏耶@あや ダイエットレシピ更新✒️(@ayatanponpon)さんの投稿です。ネット上では、育児にまつわるさまざまな情報を得られるので、参考にしている方もいるでしょう。一方、少し自信を失ってしまうような情報を、見つけてしまうこともありますよね。例えば、月齢や年齢で「〇〇ができておくべき」または「親ならこうすべき」という情報にモヤモヤすることも。





子供は親の手料理でしか愛情を感じないという話なら私はシングルマザーの子供で、母はがむしゃらに働いてくれて他の家族より接する時間はかなり少なかったけど色々なことで愛情をしっかり感じていたよ。褒めてくれたり、悪いことをしたら叱られたり、心配したり、愛の伝え方はたくさんあると思うよ

投稿者・杏耶@あや ダイエットレシピ更新✒️さんは「子どもは親の手料理でしか愛情を感じない」という話を見かけ、ご自身の経験を交えながら、温かい言葉を投稿しました。育児中の親の心をホッとさせてくれるその言葉とは…？

親が子どもに対してできることは、家庭環境やその時の保護者の事情によってさまざま。経済状況もそうですし、健康状態だってそうです。ただ、どんな状況下であっても、多くの保護者は自分の精一杯で、子どもに愛情を注ごうとしているでしょう。



この投稿には「ツイート見て救われました」「私なりの愛を娘達にたくさん伝えていきたい」といったリプライがついていました。



子育ては悩みの連続。日々手探りで結果もわからない挑戦を続ける親の愛は、きっと伝わっているはずです。育児中の心に、じーんと染みるすてきな投稿でした。

「音楽に親しみを」小型ピアノを与えた5年後に2万いいね！

もしこぴ(@moshikopi)さんの投稿です。小さい時から音楽に親しんでほしいという思いがあり、おもちゃのピアノをお子さんに買い与えたそう。子どもの成長とともに遊び方は変化し、数年後には思わぬ活用方法をされていたそうで…？

©︎moshikopi

兄くんが赤ちゃんの頃「音楽に親しみをもつきっかけになったらいいな！」と思って買ったピアノ。あれから5年、主に駐車場として大活躍しているピアノ。

小さな木製ピアノの中にびっしりと入っているのは、カラフルなミニカー。赤ちゃんのころは楽器として楽しんだであろうピアノですが、5年がたった今では、立派な駐車場として活用されているよう。本来の使い方ではないものの、ピアノを生活の一部として、さまざまな形で楽しんでいるとも考えられそうです。



この投稿には「オシャレな立体駐車場だわ」「うちもこうなりそう！」というリプライがついていました。子どもは成長の中でさまざまなものに興味を持つため、今はピアノとしてよりも、駐車場として活用したいときなのかも。愛情たっぷりの贈り物であるピアノを、ぜひ長く大切に使ってほしいですね。

まるでアート！2歳児の台風つむじに6万いいね

ごまたゃ🐹🚛2y🚜(@chunupon)さんの投稿です。息子さんは赤ちゃんの時からつむじが「の」の字に巻いていたそう。



現在はというと…「の」の字がさらに成長し、まるで台風のように…！なんとも不思議でかわいらしいつむじに癒やされる写真をごらんください。



まずは0歳のころの後頭部がこちらです。

©︎chunupon

かわいらしい後頭部で、つむじが渦になっているのがわかりますね。そして、成長し2歳になった息子さんのつむじがこちらです。

©︎chunupon

のの字つむじだった息子、髪の毛生えたら台風みたいな巻き方してる🌀

2歳になった現在、つむじはさらに成長してまるで「台風」のように…！このまま髪が伸びたらつむじがどう成長していくのか、その過程がとても気になるところです。つむじ1つにしても、その子の個性が出ることに驚くとともに、かわいらしい姿に癒やされました。



こちらの投稿には「メルヘンでかわいい」「こんなに立派なつむじ、初めて見ました」というリプライも。息子さんのチャームポイントでもあるつむじ、これからも大切に育っていってほしいなと感じました。



この投稿を見て「わが子のつむじはどうだったっけ？」と思わず考えた方もいるはず。この機会にわが子のチャームポイントを改めて考えてみても、幸せな気持ちになれそうですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）