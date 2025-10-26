１０月２６日の京都４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、松山弘平騎手が乗った３番人気のダノンバーボン（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）がハナを切ると、直線入り口でセーフティリードを築くとあとは独走。最後は手綱を緩める余裕をみせ、１０馬身差の圧勝だった。２着に４番人気のファイアスピリット（松若風馬騎手）が入り、さらに２馬身半差の３着に１５番人気のキタノシャカール（池添謙一騎手）が入った。勝ちタイムは１分５１秒９（重）で、レコードと０秒９差の好タイム。

これが今年の１１０勝目となった松山騎手は「スタートも練習通り速くて、マイペースでリズム良く行けました。追ってからも突き放して、最後は持ったまま。強かったと思います」と振り返った。

池添調教師も「強かったですね。時計も速かったですし。ジョッキーは脚抜きのいい馬場が合うと言ってました。調教では目立った動きはしていませんでしたが、ワンペースでダートは向きます。馬っぷりもいいです。初戦からこんなパフォーマンスができるとは思っていなかったです。大事に使っていきたいです」と喜んでいた。