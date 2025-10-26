韓国ドラマ「カーテンコール」第1話〜第5話【あらすじ＆相関図】
10月27日（月）あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）がスタート！
余命宣告を受けた祖母の願いは、北朝鮮に残した孫との再会。
その願いを叶えるため、無名俳優に舞い込んだ数奇な依頼とは―。
彼の存在は、財閥家族をも変えていくが、本物の孫が現れて…。
一世一代の大芝居が幕を開ける！
【あらすじ】
ホテルチェーン「楽園」の新設ホテル完成を祝うパーティーで、支配人セヨンは感慨に浸っていた。
しかし兄セジュンが理事会を開き、突然「楽園」の売却を発表。そこへ入院中のはずの会長・祖母グムスンが現れ、理事会を中断させるが、彼女は余命宣告を受けていた。
残された時間で、北朝鮮に残してきた、生き別れた孫に会いたいと願うグムスン。
ある日、無名俳優ユ・ジェホンへ奇妙な依頼が舞い込む。それは、グムスンの孫を3カ月演じる仕事だった―。
ホテル売却を巡り対立する家族と、次第に惹かれあっていくセヨンとジェホン。そして本物の孫が現れて―。
「テレ東プラス」では、10月27日（月）〜10月31日（金）放送、第1話〜第5話のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【10月27日（月）放送 第1話】
朝鮮戦争の最中、空襲から逃れるため船に乗り込んだグムスンだったが、夫と息子は北朝鮮に取り残されてしまう。
時は経ち、韓国でホテル「楽園」を創業し家族を築いたグムスンは、医師から余命3カ月だと告げられる。
そんな中、家族の間ではホテルを守りたい孫のパク・セヨンと、売却を望むパク・セジュンが対立していた。
【10月28日（火）放送 第2話】
グムスンの右腕であるチョン・サンチョルは、北朝鮮で生まれたグムスンの孫、リ・ムンソンについて調べるが、かなりの悪党だという情報をつかむ。
ムンソンとの再会を心待ちにしているグムスンの最期の願いを叶えるため、サンチョルは北朝鮮訛りを習得している無名の舞台役者、ユ・ジェホンに一芝居打たないかと提案する。
【10月29日（水）放送 第3話】
セヨンが挨拶に向かったVVIPルームにいたのは、元婚約者のペ・ドンジェだった。
一方、ジェホンはサンチョルの提案を受けることに。孫が見つかったとの知らせを聞いたグムスンは、家族にムンソンを暖かく迎えるよう話す。
また、グムスンに幸せな様子を見せるため、ジェホンは舞台仲間のソ・ユンヒに妻を演じてほしいと頼む。
【10月30日（木）放送 第4話】
何とか無事に初日を演じきったジェホンとユンヒ。セジュンとセギュは突然現れたムンソンに複雑な思いを抱えていたが、グムスンは再会の喜びを噛み締めていた。
グムスンの頼みもあって、ジェホンにソウルを案内することにしたセヨン。
一方、ユンヒは家に留まり、セジュンの妻ジウォンやジョンスクを味方につけようとしていた。
【10月31日（金）放送 第5話】
ホテルを訪れ、セヨンと会ったジェホンはドンジェに遭遇する。ドンジェは親しげな二人を見て嫉妬心を抱き、ジェホンもドンジェの態度に不快感を覚える。
一方、セヨンの誘いでゴルフに行くことになったジェホンとユンヒだが、ゴルフ経験者の二人は焦りを隠せない。
そんな中、セギュはジェホンをバーに連れ出しDNA鑑定を勧め…。
出演者
ユ・ジェホン：カン・ハヌル
パク・セヨン：ハ・ジウォン
チャ・グムスン：コ・ドゥシム
ペ・ドンジェ：クォン・サンウ
演出・脚本
【演出】
ユン・サンホ（『ジンクスの恋人』『師任堂（サイムダン）、色の日記』）
【脚本】
チョ・ソンゴル（『ポイントブランク〜標的にされた男〜』）
