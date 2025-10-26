「コーチ」（テレビ東京系）の第2話が、24日に放送された。

本作は、堂場瞬一氏の同名小説をドラマ化。警視庁人事二課から派遣された特命職員向井光太郎（唐沢寿明）の的確なアドバイスによって、悩みを抱えた若手刑事たちが刑事としても人間としても成長していく姿を描く異色警察エンターテインメント。

東新宿署の所（犬飼貴丈）は人当たりの良さを生かそうと、取調担当官を目指している。しかし、いざ本番になると大学生（田中洸希）にすら振り回される始末。そこへ応援という名目で、向井が現れる。容疑者の弱みにつけ込むような向井のやり方に所は不満を覚える。

そんな折、とあるクラブで乱闘騒ぎが発生。被害者の証言によると犯人は人気俳優の増岡（渡邊圭祐）らしい。所は増岡の取り調べを任されることになるが…。

放送終了後、SNS上には、「コーチする相手が毎回変わるからワクワク感が何度も味わえるんだよね。そして後半は成長した愛弟子たちが連携したりするんでしょ。そういう想像をするだけでも楽しい」「向井コーチは、あくまでもヒントを与えるにとどめて、証拠に気付いたり自供を引き出すトーク術をまねするのは自分で考えてのこと。そこがこのドラマの好きなところ」などのコメントが上がった。

また、「第1話は華やかに分かりやすく、第2話はシンプルかつなるほどな演出で、妙に納得しながら見た」「面白い。唐沢寿明さんのキャラに共感して自分に重ねちゃうところがある。これシリーズ化しないかな」などの声もあった。

そのほか、「所くん役の犬飼くんのかわいらしい雰囲気が、いい方向に作用してコミカルで愛らしいキャラになっていた」

「向井さんのコーチで変化していく所くんが頼もしかった」「仮面ライダービルド役の犬飼貴丈さんと仮面ライダージオウ役の渡邊圭祐さんが出ている」「今回は仮面ライダー対決だった」といったコメントもあった。