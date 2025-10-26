計画の約8倍となる順調な滑り出し

『ホンダ・プレリュード』の販売が好調だ。10月7日にホンダが発表したプレスリリースによれば、販売計画の月300台に対して発売から約1ヵ月で約2400台を受注と、約8倍となる順調な滑り出しとなった。

【画像】ホンダが描く未来予想図？6代目となる新型プレリュード！ 全57枚

先日参加した試乗会で月300台と聞いた時に、随分と控えめな台数だと思った。試乗を通じて、もっとポテンシャルがあると感じたからだ。しかし、約四半世紀ぶりに復活した『プレリュード』の車名だが、そのスタイリングの第一印象はあまり芳しくないものであった。



計画の月300台に対して発売約1ヵ月で約2400台を受注した新型ホンダ・プレリュード。 平井大介

あくまで個人的見解と前提したうえで、最近は歩行者保護のためボンネットの高さを……といった、絶対に必要ではあるもののスポーツカーにとってはカッコよさと相反する要素が多く、プレリュードもその壁に阻まれたように思えたからだ。

また、これだけSUV全盛の中で、絶滅危惧種とさえ言える2ドアクーペ（プレリュードはリアゲートが開く3ドアだが）を新たに作る意味も、その時は見い出せなかった。

これは以前の取材で関係者が語っていたことだが、開発スタート時はプレリュードの車名ではなかったそう。電動化の流れの中でハイブリッドの楽しいスポーツカーを作るというのが出発点で、途中でプレリュードの車名を使うことにしたそうである。

だからなのか、デートカーという言葉が似合う歴代プレリュードと6代目となる新型の間には、大きなイメージギャップが生まれたように思う。そう、強調しておきたいのは、新型プレリュードが飛び切りのスポーツカーであるということだ。

ここ1年で駆け上がった中で一番愉しい

今回の試乗コースは、静岡県御殿場市の試乗会場から高速道路に乗り、途中から一般道の国道1号線を箱根方面に登り、撮影許可が出ている芦ノ湖スカイラインなどを駆け抜け、会場へ戻るというもの。

筆者は静岡県東部に昨夏移住し、それ以来、国道1号線から箱根に向かうことも多い。そのため今回のコースは様々な車種で走ってきたが、結論から書けば、ここ1年で駆け上がった中で新型プレリュードは一番愉しいクルマだった！



プレリュードはとにかくよく曲がり、そのハンドリングは感動的ですらある。 平井大介

シビック・タイプRのシャシーをベースとしているが、まず、ディメンジョンをプレリュードのためにイチから見直したのが効いているのだろう。プレリュードはとにかくよく曲がり、そのハンドリングは感動的ですらある。

また、室内の快適性やフラット感も高レベルで、スポーツカーでありがちな街中での我慢も強いられない。街中ではロードノイズの大きさが若干気になったが、その話は後述する。

そういった印象を持ったうえで資料に目を落とすと、なるほど思うことが多い。

・しなやかなボディは路面入力をいなし、荒れた路面も収まりよくフラットに

・逆にボディ剛性を強化した部分は、操作へダイレクトに反応

・アダプティブダンパーシステムは、シビックよりも減衰力を下げることでしっとりとした動きに

・サスペンションは、ロール剛性最適化と摺動抵抗低減でしなやかな動きに

・支持剛性の高いシャシーは、無駄のない力の受け渡しを実現

これで全てではないが、いずれにしても新型プレリュードは、『しなやかに路面に追従する乗り心地性能』と『リニアで一体感の高いハンドリング性能』を両立したという。

「うわあ〜よく曲がる！」

そして『よく曲がる』と思ったのは、『アジャイルハンドリングアシスト』の作動領域拡大が大きいようだ。簡単に書けば旋回時に内側のブレーキを制御し、回頭性などを向上させるものだ。今回プレリュードではコーナー進入時にも制御領域を拡大している。

これで思い出したのは2代目NSXだった。あちらはフロント左右に1基ずつモーターを搭載し、これをトルクベクタリング機能でコントロールすることで旋回性能を向上させるもの。新車時の試乗で「うわあ〜よく曲がる！」と今回と同じように感動したのをよく覚えている。



よく曲がると思ったのは、アジャイルハンドリングアシストの作動領域拡大が大きいようだ。 平井大介

この仕組みは後にフェラーリがSF90ストラダーレで追従しており、タイミング的に模倣ではないと思うが、少なくとも市販化したのはホンダが先だった。今回のプレリュードの走りのインパクトは、まさに2代目NSX級だ。

既にシビックやアコードで定評のある2L直4エンジン＋2モーターのハイブリッドはこれまた感動的な加速フィーリングで、組み合わせる『S＋シフト』は疑似的に8段で変速するが、これまた素晴らしい仕上がり。減速でもブリッピングするのが今回のポイントで、こういったシステムはひとつ間違えるとテレビゲーム的玩具感が出てしまうが、しっかりとリニアさを作り込んでいた。

さらにアクティブサウンドコントロールによる、スピーカーから聞こえるエンジン音も、絶妙な音量と音質。それでいてWLTCモードで23.6km/Lという低燃費だから、まさに新時代のハイブリッドスポーツカーが誕生したと言えよう。

だんだんとカッコよく見えてきた

……とまあ、第一印象とは全く正反対となる、自分でも驚きの大絶賛である。気になっていたスタイリングも、何度か取材しているうちにだんだんとカッコよく見えてきたから現金なものだ。

エンジニア氏によれば、気になっていたロードノイズはホイールベースが短くドライビングポジションがリアタイヤと近いからで、認識はしていたもののスポーツカーとしての性能を優先した結果との答えだった。荷室との間に遮るものがないのも無関係ではない。しかし、他に気になったのはせり出すタイプのドアノブが発進後に格納する音が大きすぎるくらいで、状況が許せば2400人のうちのひとりになっていたかもしれない。



日本国内でわずか月300台という計画は、控え目すぎていかにももったいない。 平井大介

今回日本で発売開始されたプレリュードは、今年は北米、来年は欧州での発売も控えており、これらは全て埼玉県にある寄居工場で生産される。北米はトランプ関税の影響もありそうだが、これだけの仕上がりなら、グローバルでの評価も高いことが容易に想像できる。

しかし、依然として疑問が消えないのはボディ形式。ベースがシビックであること、そしてシビックが国内と欧州が5ドアハッチバック、北米が4ドアセダンであることを考えれば、2ドア（3ドア）クーペとするのは順当な流れだとは思う。それであれば、一番売れそうな北米でシビックと一緒に現地生産したいところだ。

また、これだけの完成度を実現したにも拘わらず、日本国内でわずか月300台という計画は、控え目すぎていかにももったいない。また、617万9800円というシビック・タイプRと同じ車両価格も、正直、安すぎると思う。

これが、ホンダが描く未来予想図の中で先行開発の意味合いを持っているのであれば合点はいく。この技術をさらに進化させ今後、売れ筋のボディ形式やカテゴリーに積めば、世の中の評価は変わってくるに違いない。電動化の未来も悪くないと。

つまりこれは、来たるべく電動スポーツカー新時代の『プレリュード＝前奏曲』と捉えるべきなのだ。せっかくスポーツカーを名乗るなら、快適性をある程度無視した『タイプS』のようなグレードも見てみたいと、気の早い話ではあるが、夢は広がるのであった。