元AKB48でフリーアナウンサーの小林茉里奈（29）が25日、自身のインスタグラムを更新。マタニティコーデを公開した。

7月に第1子妊娠を公表した小林。「お腹もだーいぶ育ってぽんぽこりんに」と大きくなったおなかも目立つショットをアップ。

「それにしても今日はもう涼しい通り越して寒くてびっくり 家出たのに1回戻って慌ててニットのワンピースに着替えました」とニットのワンピースのマタニティーコーデを披露した。

この投稿に、ファンからも「元気に育ってますね」「わぁー大きくなりましたね！」「無事に産まれてきますように」などの声が寄せられている。

小林アナは2010年、AKB48第10期オーディションに合格。2011年に「AKB4824thシングル選抜じゃんけん大会」で自身初の選抜入り。2012年に正式メンバーに昇格。2015年にグループを卒業。2018年にFBS（福岡放送）に入社。2023年2月13日に当時J2水戸に所属していた新里涼（現、JFLY.S.C.C.横浜所属）と結婚し、同年7月末で退職。同年9月からセント・フォースに所属し、フリーアナウンサーとして活動している。昨年1月には「実用フランス語技能検定3級を取得したことも報告した。

24年は新里に伴い、岩手に移住していた。