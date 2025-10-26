ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急の高松アロハ（２５）が２６日、都内で書籍「ＡＬＯＨＡ’ｓ ＣＡＭＰ」（ワン・パブリッシング）の発売記念囲み取材会を行った。

高松が大好きなキャンプを突き詰めるべく１年にわたって挑戦を重ねた「ＴＶ ＬＩＦＥ」での同名連載を書籍化。「僕の成長を記録できるような作品ができたことがとてもうれしい気持ち」と笑顔を見せた。

念願のソロキャンプも経験。「小さい頃にお父さんとよくキャンプに行っていた。いずれ１人でもやってみたいなと（思っていた）」と目を輝かせた。さらに、「オフで外出しないタイプの人間」というメンバー・リョウガとのキャンプも行い、「僕よりいろんなことが上手で僕が教えてもらっていた。そういうところも含めてさすがリーダーだなと思いましたね」とうなずいていた。

この日が２５歳の誕生日で、「２５歳中にＳＮＳの公式マークが欲しいなって思ってます」と目標を掲げた。今後やりたいこととしては「趣味でスケートボードをやっていまして、スケートボードを連載している人はいない。連載をやりたいなと思います」と意気込み、「オリンピックを目指しているので」と笑わせた。