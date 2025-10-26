グランドメニューがリニューアル!臨場感のある藁焼きの実演もある大衆酒場｢四国酒場｣(大阪)

大阪にある大衆酒場｢四国酒場｣では、2025年10月22日(水)よりグランドメニューがリニューアルしました。臨場感あふれる藁焼きの実演も行われているとのことで、今回は｢四国酒場 本町店｣を取材しました。高知の宿毛や愛媛の愛南など、四国各地の海の恵みを存分に味わえます。ぜひ、高知･愛媛の豊かな自然と生産者のこだわりがつまったお料理を楽しんでもらえると嬉しいです。

藁焼きの実演は臨場感あり

大阪にある大衆酒場｢四国酒場｣では、2025年10月22日(水)よりグランドメニューがリニューアルしました。

まず、目を引くのが店舗入り口付近にある藁焼き場です。藁焼きの実演は臨場感があります。大阪で本格的な藁焼きの実演を楽しめるのは嬉しいポイントです。

おすすめメニュー

高知や愛媛の豊かな自然と生産者のこだわりがつまったおすすめのメニューを紹介します。

愛媛･愛南町深浦港から届く鮮度抜群のカツオを使用した｢愛南町深浦漁港直送 日帰りカツオ造り｣（3切れ759円･税込～）。獲ったその日のうちに水揚げされるカツオはおいしい！

藁焼きのいい香りがする｢カツオ藁焼き｣3切れ 649円(税込)~。

カツオには｢カツオ専用ぬた味噌｣330円(税込)をつけて食べるのがおすすめです。

高知･宿毛湾で育てられた脂のり抜群のブランドブリ｢荒木さん家のブリ｣を使った｢高知宿毛湾 荒木さん家のブリの藁焼きたたき｣3切れ 869円(税込)~。徹底した飼育管理により、脂の乗りがとてもいいです。

環境に配慮した次世代型養殖の｢真鯛未来｣を使った｢真鯛未来のカルパッチョ 高知土佐文旦｣（1,089円･税込）。環境保護と品質の両方にこだわった｢真鯛未来｣をぜひ実際に味わってくださいね。

お酒のあてやしめにおすすめ

｢激ウマ!高知にんにくせんべい｣は、にんにくがきいていてお酒のあてにぴったりです。

｢名物芋天｣429円(税込)は、芋の旨みがつまっていてやみつきになる味です。

衣がサクッと香ばしい｢鶏肉のせんザンギ｣（4個649円･税込～）。

｢鯛釜めし｣979円(税込)は、鯛の旨味が染み込んでいてしめにおすすめです。

四国らしいドリンクもあり

四国らしいドリンクもあります。アルコールでは、｢宿毛のガリハイボール｣495円(税込)がおすすめです。ガリの味が絶妙です。

ソフトドリンクでは、｢ごっくん馬路村(高知馬路村公認飲料)｣495円(税込)がおすすめです。ゆずの優しい味わいが楽しめます。

｢小夏ドリンク（高知･岡村農園）｣（528円･税込）は、さっぱりとした味わいが魅力です。

いかがでしたか。

今回は｢四国酒場 本町店｣を取材しましたが、姉妹店の｢四国酒場 肥後橋店｣も営業中です。ぜひ、高知の宿毛湾･愛媛の愛南町の海の恵みを味わってみてくださいね。

｢四国酒場 本町店｣

住所:大阪府大阪市中央区備後町3-1-15

営業時間: 月～金 11:30～14:30、17:00～23:00

店休日:土･日･祝日

｢四国酒場 肥後橋店｣

住所:大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9-1 肥後橋センタービル B1

営業時間: 月～金 11:30～14:30、17:00～23:00

店休日:土･日･祝日

取材協力/四国酒場