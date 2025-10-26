パイロットや警察官、消防士など、街中やテレビなどで見かける制服姿に憧れたことはありますか。「制服がかっこいいと思う職業」を尋ねたアンケートで、パイロットが491票を獲得し、圧倒的な支持を集めました。



医療用ユニフォームやオリジナルウェアの販売を行う株式会社アルファユニと、インターネットリサーチ事業を展開する株式会社NEXERが、全国の男女1000人を対象に、2025年8月〜9月にかけてアンケート調査しました。



制服がかっこいいと思う職業ランキングでは、パイロットが491票で最多の支持。続いて警察官（291票）、自衛官（269票）、キャビンアテンダント（253票）、消防士（249票）と続きました。



プロフェッショナルなイメージのパイロット

パイロットの制服の魅力は、59.7%がプロフェッショナルなイメージを挙げました。また、デザインやシルエット（57.4%）、その制服を着ている人の姿（40.9%）にも魅力を感じるという回答も多くみられました。洗練されたデザインがプロフェッショナルな仕事のイメージと重なり、誰もが認めるかっこよさにつながっているようです。



2位の警察官の制服についても、54.3%がプロフェッショナルなイメージを魅力に挙げています。さらに、制服を着ている人の姿に魅力を感じている人（44.3%）も多数。市民の安全を守るという職業倫理も含め、制服がより魅力的に映っているのではないでしょうか。



キャビンアテンダントはデザイン性が評価

キャビンアテンダントの制服については、57.3%がデザインやシルエットを魅力的だと回答し、他の職業とは異なる傾向が見られました。また、制服を着ている人の姿（52.2%）も魅力のようです。航空会社によって大きくデザインが異なることも、支持理由の一つのようです。



消防士の制服についても、55.0%がプロフェッショナルなイメージを魅力的だと感じています。警察官と同様に市民を守るために働く姿が制服と重なり、魅力につながっていると考えられます。



◇ ◇



今回の調査では、職業を問わず「プロフェッショナル」なイメージが制服の魅力として多く挙げられていることが分かりました。制服と職業が強く結びついており、その職業が持つ社会的な意義や責任感が、制服のかっこよさを際立たせているのではないでしょうか。一方で、キャビンアテンダントのようにデザイン性の高い職業では、「デザインやシルエット」を魅力的に感じる人が多い傾向も見られました。



【出典】

株式会社NEXERと株式会社アルファユニによる調査

▽株式会社アルファユニ

https://alpha-uni.com/