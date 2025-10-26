友成空が、1stアルバム『文明開化 - East West』を11月12日に配信リリース。また、初のアーティストビジュアルによるジャケット写真も公開となった。

本作は、音楽で世界地図を描き、ジャンルや時代の境界線を軽やかに越えていく、友成空という表現者の現在地を指し示すコンセプチュアルアルバムとなっている。日本的な語感や旋律、リズムを出発点としながら、ファンク、ジャズ、民族音楽、エレクトロニカなど、世界各地の音楽的要素を取り入れ、多様なサウンドアプローチを展開。ジャンルや時代にとらわれない柔軟な音楽性が特徴で、既存の枠組みに依存しない表現を追求する、挑戦的な内容に仕上がった。

また、11月5日に一部楽曲が先行配信されることも発表。あわせて、東京、大阪、名古屋を巡る初のワンマンツアー『友成空 1st ONEMAN TOUR 文明開化』のキービジュアルも公開され、一般チケット販売がスタートした。

・友成空 コメント

2021年の楽曲デビュー以来、目標にしてきたアルバムを、ついにリリースします。タイトル『文明開化』には、僕自身の音楽における東西の融合、そして時代と共に進化していく意思を込めています。

「鬼ノ宴」や「睨めっ娘」をきっかけに、和風な作風を評価していただく機会が増えましたが、このアルバムは、そのイメージに留まらない、僕の「アンサー」でもあります。一つの場所に閉じこもらず、音楽という大きな空を自由に旅したい。そんな思いから生まれました。

全体を通して、僕のストーリーテラーとしての一面を突き詰めた、コンセプチュアルな作品になっています。同時に、日本的な情緒に、海外の音楽や現代的なサウンドを織り交ぜた、「古今東西のミクスチャー」としての友成空を描いた一枚です。

全曲、作詞曲と編曲を自ら手掛けています。特に、M2、M4、M12では、僕の高校からの友人であり、音楽における相棒である荻原蓮（BLACK BERRY TIMES）とタッグを組み、特に聴き応えのある新曲になりました。

このアルバム制作を通じて、僕は自分がどんな人間か、少し理解できた気がします。ただし、『文明開化』はあくまで僕という存在の一部分を凝縮したものであり、僕のすべてではありません。この先にも、まだまだやりたいことが沢山あります。

一つ断言できるのは、この半年間の制作期間が、これまでの音楽活動の中で最も楽しい時間だったということです。

ぜひ、短編集を読むように、1曲目から14曲目まで、42分間通して聴いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）