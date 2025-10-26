¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¡Á¡×àÈþµÓ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼á¿Íµ¤¥ì¡½¥¹¥¯¥¤¡¼¥óàÇò¥Ð¥¤¸Ù¤¬¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª¤©¡Á¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¥ß¥Ë¾æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Çñ¥ÁÖ¤È
¡¡àÈþµÓ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ÇÇò¥Ð¥¤¤Ë¸Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18¡¢19Æü¤Ë¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹(ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSUPER GT Rd.7 ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¬È¿Èþºé(32)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥Ë¾æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î°áÁõ¤Çñ¥ÁÖ¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸Ù¤ê¡¢Ä¹¤¯Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¤Ï¶å½£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¡¡Êý¸À¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¡Ê¡²¬½Ð¿È¤Î»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£Ì¾Êª¤Îµí¶ú¤äÆüÅÄ¾Æ¤¤½¤Ð¤â¾Ò²ð¤·¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¡Á¡×¤È´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤À¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬¹çÃ×¤·¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬È¿¤Ï¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë2020ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£166¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£