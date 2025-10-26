◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。日本投手のWS複数勝利は初。同一年のポストシーズンで2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶりの快挙となった。

ブルージェイズは初回無死一、三塁の先制機にゲレロ以下クリーンアップが凡退。0―1の3回1死一、三塁から4番カークの中犠飛で追いついたが、好投していたエース右腕のガウスマンが7回にスミス、マンシーに被弾。打線は4回以降、山本の前に一人の走者も出せなかった。

会見したシュナイダー監督は、スネルに球数を投げさせた第1戦のような対策ができなかったかと問われ「いや、彼（山本）がそれだけ良かった。最初のイニングで23〜24球くらい投げさせたけど、あれが一番のチャンスだったな。無死一、三塁で、そこを逃した後は、ほとんどチャンスらしいチャンスもなかった」と脱帽。「ポストシーズンで2試合連続の完投だろ？ 中5日空けてこれは本当に凄い。こっちが彼を苦しめるのが難しいくらいだった。ゾーンにしっかり入ってたし、スプリットも出し入れが完璧だった。見事な投球だったよ」と絶賛した。

また、山本の「体の動きが2方向に分かれるような独特の投げ方に対し、打者にどういうアプローチを伝えたか」との質問には「かなり変則的なフォームだ。誰だってそうだが、しっかり準備はしていたよ。セットポジションとワインドアップでは全然違うからね」とコメント。その上で「打者たちはちゃんと準備できてたと思う。単純に彼をほめるべきだ。球のトンネルが完璧だったし、球速も落ちなかった。ストレートのコマンドも素晴らしかった。準備不足とかそういう問題じゃない。あのフォームには明確な“欺き”がある。完全にハマってた」と解説した。

1勝1敗となったシリーズはロサンゼルスに舞台を移し、第3戦は27日（日本時間28日）に行われる。ドジャースはグラスノー、ブルージェイズはシャーザーが先発するが、シリーズが第6戦に進めば山本が再び登板する可能性が高い。シュナイダー監督は「今日は初対戦だった。その感触を持ち帰って、次は修正できるはずだ。ウチのチームは対戦を重ねながら適応していくのが得意だ。それにしても、彼は本当に素晴らしかったよ」と語り、山本の完投について「ロバーツ（監督）が彼を続投させた理由はよくわかる。あれだけ良ければ、止める理由がない。野球ファンとしても、完投はやっぱり見応えがあると思う」と納得の表情だった。