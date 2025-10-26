26日午後0時4分ごろ、栃木県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は栃木県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、栃木県の日光市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□栃木県

日光市

■震度3

□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 高根沢町





□群馬県沼田市 前橋市 桐生市館林市 渋川市 邑楽町□埼玉県行田市 鴻巣市 久喜市さいたま大宮区□東京都東京足立区□神奈川県横浜神奈川区 横浜港北区

■震度2

□栃木県

大田原市 矢板市 宇都宮市

小山市 栃木さくら市 下野市

益子町 市貝町 芳賀町

壬生町 野木町 栃木那珂川町



□群馬県

群馬高山村 片品村 川場村

群馬昭和村 みなかみ町 高崎市

伊勢崎市 太田市 安中市

みどり市 吉岡町 板倉町

群馬明和町 千代田町 大泉町



□埼玉県

熊谷市 加須市 本庄市

東松山市 羽生市 深谷市

吉見町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

さいたま岩槻区 川越市 川口市

春日部市 狭山市 上尾市

越谷市 蕨市 戸田市

入間市 朝霞市 志木市

和光市 新座市 桶川市

北本市 富士見市 坂戸市

幸手市 吉川市 伊奈町

埼玉三芳町 川島町 宮代町

杉戸町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京江戸川区 八王子市

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

調布市 町田市 小平市

日野市 東村山市 国分寺市

東大和市 清瀬市 多摩市

西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 横浜泉区 横浜都筑区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区

平塚市 綾瀬市 二宮町

相模原緑区 相模原中央区 相模原南区

秦野市 厚木市 中井町

愛川町 清川村



□福島県

白河市 いわき市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

城里町 東海村 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

龍ケ崎市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

五霞町 境町



□千葉県

香取市 千葉花見川区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 野田市 習志野市

柏市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 白井市 袖ケ浦市



□新潟県

柏崎市



□山梨県

上野原市



□静岡県

富士市

■震度1

□栃木県

那須塩原市 塩谷町 真岡市

那須烏山市 上三川町 茂木町



□群馬県

中之条町 長野原町 嬬恋村

草津町 東吾妻町 藤岡市

富岡市 榛東村 神流町

下仁田町 甘楽町 玉村町



□埼玉県

滑川町 嵐山町 小川町

鳩山町 ときがわ町 東秩父村

埼玉美里町 埼玉神川町 上里町

寄居町 所沢市 飯能市

草加市 八潮市 三郷市

蓮田市 鶴ヶ島市 日高市

ふじみ野市 毛呂山町 越生町

松伏町 秩父市 横瀬町

皆野町 長瀞町



□東京都

東京目黒区 東京葛飾区 立川市

昭島市 小金井市 国立市

福生市 狛江市 東久留米市

武蔵村山市 稲城市 羽村市

瑞穂町 青梅市 あきる野市

日の出町 檜原村



□神奈川県

横浜南区 横浜港南区 横浜栄区

横浜青葉区 川崎幸区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市

藤沢市 茅ヶ崎市 大和市

海老名市 座間市 寒川町

大磯町 松田町 山北町

湯河原町



□福島県

須賀川市 鏡石町 棚倉町

矢祭町 玉川村 浅川町

福島広野町 楢葉町 大熊町

双葉町 浪江町 下郷町

南会津町



□茨城県

北茨城市 大洗町 大子町

下妻市 牛久市 茨城鹿嶋市

潮来市 河内町 八千代町

利根町



□千葉県

茂原市 東金市 山武市

神崎町 多古町 芝山町

一宮町 長南町 千葉中央区

千葉稲毛区 千葉緑区 成田市

千葉佐倉市 市原市 流山市

我孫子市 四街道市 印西市

富里市 栄町 木更津市

鴨川市 君津市 富津市



□新潟県

長岡市 小千谷市 十日町市

見附市 魚沼市 南魚沼市

出雲崎町 刈羽村 上越市

弥彦村 佐渡市



□山梨県

富士吉田市 都留市 大月市

道志村 忍野村 山中湖村

富士河口湖町 小菅村 甲府市

南アルプス市 山梨北杜市 笛吹市

甲州市 中央市 富士川町



□静岡県

沼津市 富士宮市 御殿場市

小山町 伊豆市 伊豆の国市



□宮城県

岩沼市



□長野県

長野市 千曲市 小川村

栄村 小諸市 佐久市

小海町 軽井沢町 御代田町

立科町 青木村 筑北村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。