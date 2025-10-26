¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëÀ¯ºö¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬£²£¶Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º°Æ¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤«¤Ç¿ôÃû±ß¤¬¡¢¿ô½½Ãû±ß¤¬¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿½½¿Í¤«µÄ°÷¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¿ô½½²¯±ßºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤À¤±¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥«¥º¤Ï¡Ö°ìÀ¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¿ô½½±ß¤Î¸ú²Ì¡£¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ê¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬£±¿Í¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô½½±ß¡Ê¤Î¸ú²Ì¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸ú²ÌÅª¡£¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡£¤³¤ì¤òÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯¤¯½Ð¤»¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëÀ¯ºö¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Â¾¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶¯¤¤¤â¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£