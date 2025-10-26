かわいくて収納面も優秀な【ミニバッグ】だけ！

バランスがよくて、こなれ見えするミニバッグ。そのかわいさは重々承知ですが、荷物が入らないと考えるとなかなか手が出しにくい！

そこで収納力もそなえたミニバッグをリサーチしてみました。今後控えているホリデーシーズンにも大活躍必至です！

クリスタル風のビジューがきらめくラグジュアリーなミニバッグ

ビジュースラウチーミニバッグ／SNIDEL

キラキラと輝くビジューを全面にあしらったミニバッグは、特別な日のドレッシーなコーデはもちろんデイリーコーデのワンポイントとしても活躍。見た目に反して、軽いので使い勝手抜群なんです。

取り外せるフェイクレザーのワンハンドル、長めのチェーンストラップつきでスタイリングに合わせてアレンジ可能。さらにストラップを外すことでクラッチにも。カード類を整理整頓できるポケット付きな点もうれしい。

ブラック、シルバー、ライトピンクの３色展開です。

上品に持てるウエストポーチもお見逃しなく

スクエアロックベルトバッグ／EIMY ISTOIRE

アクセサリー感覚で使える、フェイクレザー仕立ての小ぶりなウエストポーチ。ミニサイズながら、予想より収納力があるんです。ななめがけもできるのでショルダーバッグとしても使える逸品。軽量なので長時間の使用も負担を感じません。

ブラックとブラウンの２色展開です。

旅に出たくなる♡お得なバッグ付きのギフトセット

【セットアイテム】HOLIDAYギフトセット／emmi

トラベルシーズンに向けて、お得すぎるギフトセットが到着しました。旅先での外出に便利なミニバッグ、シュシュ、バッグをかわいくアレンジするチャーム、冷暖房対策にもってこいなブランケットの４点セットは、自分用としてはもちろんクリスマスのギフトに選びたいスペシャル感。バッグはくしゅっとギャザーをきかせたフォルムと繊細なストラップがポイントです。

カラーはホワイト、ミント、ブラウンの３色展開。

ショルダーバッグ、カードケース、ミニポーチの３点セット

リボンマルチショルダー&ケースセット／SNIDEL

メインとなる立体的なビッグリボンを施したショルダーバッグは、お財布、コスメなどのマストアイテムが収納できるサイズ感。さらにスマートフォンなどをインできるオープンポケット付きだから、必要なとき荷物をサッと取り出せられるんです。付属のカードケースとミニポーチを組み合わせることで、ますます便利に。

アイボリー、ブラック、イエロー、キャメルの４色展開。

使い込むうちに味が出る、肉厚のリアルレザー仕立て

ハーフムーンレザーミニショルダー／null.

マチはないですが、お財布やスマートフォンなどはラクラク入るサイズ感。内側にはマグネットを仕込んで、大切な荷物をガードします。

ブラックとレッドの２色展開でお届け。