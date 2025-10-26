25ºÐ¡¦¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ï¡Ö¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¡¹â¹»À¸Ìò¤Ø¤Î°ÕÍß¤âÌÀ¤«¤¹¡ÖÀ©Éþ¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼&¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¢¨¹â=¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØALOHA'£ó CAMP¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Î¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¹â¾¾¥¢¥í¥Ï
¡¡¤³¤ÎÆü10·î26Æü¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¾¾¡£¡ÖÆüÉÕ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÊ³¬¤«¤éLINE¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢ÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Û¤·¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£25ºÐÃæ¤Ë¡¢SNS¤Î¸ø¼°¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¡£²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤À¤¬¡¢¼¡¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼ñÌ£¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÎÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖËÍ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÆ²¡¹¸ì¤ê¡¢¡ÖÀ®Ä¹µÏ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸½ºß¤âÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤·¤¿¡£¡Ö¼ñÌ£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ñÌ£¤ÎÉý¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼þ°Ï¤¬²È¤Ç¥²¡¼¥àµ¡¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â1¿Í¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¹â¾¾¡£¡ÖÇ®ÇÈ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ñ³Ê¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥´ñ¿´¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ø±à¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Öº£²ó¤ÎÀ¸ÃÂ¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇÀ©Éþ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¸«¤Æ¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸Ìò¤ò¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¾¾¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢»¨»ï¡ØTV LIFE¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖALOHA¡Çs CAMP¡×¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¤ç¤¦26ÆüÈ¯Çä¤ÎËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¹â¾¾¤Î1Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ï¢ºÜºÆÏ¿¤Î¤Û¤«¡¢1Çñ2Æü¤ÇÇ°´ê¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¥Ç¥å¥ª¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌÏÍÍ¤â¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¾Ð´éËþ³«¤Ê¹â¾¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¹â¾¾¥¢¥í¥Ï
¡¡¤³¤ÎÆü10·î26Æü¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¾¾¡£¡ÖÆüÉÕ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÊ³¬¤«¤éLINE¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢ÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Û¤·¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£25ºÐÃæ¤Ë¡¢SNS¤Î¸ø¼°¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¡£²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸½ºß¤âÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤·¤¿¡£¡Ö¼ñÌ£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ñÌ£¤ÎÉý¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼þ°Ï¤¬²È¤Ç¥²¡¼¥àµ¡¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â1¿Í¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¹â¾¾¡£¡ÖÇ®ÇÈ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ñ³Ê¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥´ñ¿´¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ø±à¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Öº£²ó¤ÎÀ¸ÃÂ¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇÀ©Éþ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¸«¤Æ¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸Ìò¤ò¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¾¾¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢»¨»ï¡ØTV LIFE¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖALOHA¡Çs CAMP¡×¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¤ç¤¦26ÆüÈ¯Çä¤ÎËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¹â¾¾¤Î1Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ï¢ºÜºÆÏ¿¤Î¤Û¤«¡¢1Çñ2Æü¤ÇÇ°´ê¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¥Ç¥å¥ª¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌÏÍÍ¤â¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¾Ð´éËþ³«¤Ê¹â¾¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤ë¡£