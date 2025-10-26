Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥í¥¹¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ£¤ëÅ´Ê¬Â¿ÌÜ¤ÎËüÇî»°ÂêÈ¸¡Ê¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¡¢184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡£³«ËëÅö½é¤Ï°ìÉôÈÝÄêÅª¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»ºÇ½ªÅª¤Ë°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÏÎß·×2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
ÊÄËë¤È¤È¤â¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËüÇî¥í¥¹¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡£ºÇ½ªÆü¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡¢¼ä¤·¤¤¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
ËüÇî¥é¥¹¥È¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿àÅ´Ê¬Â¿ÌÜá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£
Ì´½§±Ø¾è¹ßµÒ¤Ï4000Ëü¿Í¡ÊÂçºå¥á¥È¥í¡Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸¼´Ø±Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óOsaka Metro¡ÊÂçºå¥á¥È¥í¡ËÃæ±ûÀþÌ´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë±Ø¤À¡£Ãæ±ûÀþ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âçºå¥á¥È¥í¤Î¿·±Ô¼ÖÎ¾¤¬±§ÃèÁ¥¥é¥¤¥¯¤Ê400·ÏÅÅ¼Ö¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤è¤ê¤â400·Ï¤Ë²ñ¤¦¡Ê¾è¤ë¡Ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
£´·î13Æü¡Á10·î13Æü¤Î²ñ´üÃæ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÃÏ²¼Å´¤È¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à¹ç¤ï¤»¤Æ134±Ø¤Î¾è¹ßµÒ¤Ï£´²¯6500Ëü¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÈæ¤Ù15¡óÁý¤¨¤¿¡£
Ì´½§±Ø¤Î¾è¹ßµÒ¤Ï4000Ëü¿Í¤Ç¡¢£±ÆüÊ¿¶Ñ¤Ç21Ëü7000¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ì´½§±ØÍøÍÑµÒ¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ÎÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤ä²ñ¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¤¤¤ë¤¿¤á°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤ÈÌ´½§±Ø¤¬ºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
Î¹Î©¤Á¤Îº×Åµ¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¾þ¤ë¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
ºÇ½ªÆü¤Î²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬JRÀ¾ÆüËÜ¡£EXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎMatsuri¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Îº×Åµ¡Á¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¡Á¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£º×Åµ¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤ÈÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬¶¦ºÅ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï£³Éô¹½À®¡£»Ï¤Þ¤ê¤ÏÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Âè£²Éô¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¡Ê¤Û¤·¡Ë¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¤Î¥³¥Ö¥¯¥í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Âè£³Éô¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤«¤é¤ª½Ð¤Þ¤·´ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î¾â¡×¡£JR¼Ò°÷¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç±èÀþPR¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ë´¶¼Õ¾õ¡Ê´ØÅ´¡Ë
ËüÇî¤Ø¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î½ÐÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤¿Å´Æ»¤Ï¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬°ñ¾ë¸©¤Î´ØÅìÅ´Æ»¡£±èÀþ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢²Ý³°³èÆ°¤Ç´ë²è¤·¤¿ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òËüÇî²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½¡£È¯É½¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ï»²²Ã£¶¹»¤«¤éºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼éÃ«»Ô¤Î¾®Ãæ¹â°ì´Ó¹»¡¦³«ÃÒË¾¡Ê¤«¤¤¤Á¤Î¤¾¤ß¡ËÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤Î²Ý³°¼ø¶È¥°¥ë¡¼¥×¡¦³«ÃÒË¾¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÊõÊª¥Á¡¼¥à¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2025Ç¯£µ·î¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤¿ÂßÀÚÆÃÊÌÎó¼Ö¡Ö¤Î¤¾¤ß¤³¤É¤âÎó¼Ö¡×¤ò´ØÅ´¾ïÁíÀþ¤ËÁö¤é¤»¤¿¡£
±¿Å¾¶è´Ö¤Ï¿å³¤Æ»¡ÁÆÇÈ¥Î¹¾¡£ÌÜÅªÃÏ¤ÎÆÇÈ¥Î¹¾¤Ë¤Ï±Ø¼Ë¤ò·ó¤Í¤ë¡Ö¤È¤Ð¤Î¤¨¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ïÁíÀþ¤ÎÎò»Ë»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
³«ÃÒË¾¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÊõÊª¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎWASSE¡Ê¥ï¥Ã¥»¡Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÊõÊª¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¾ïÁíÀþ±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÊÌÎó¼Ö±ßÅ¾¤Î·Ð¸³¤òÈ¯É½¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£´ØÅ´¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸