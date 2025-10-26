

（写真：hellohello / PIXTA）

【画像を見る】婦人相學十躰・浮気之相（所蔵：東京国立博物館）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第43回は、幕府から「身上半減」の刑を受けた蔦重のその後について解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

財産を失ってからが実業者の腕の見せ所

事業を起こしてビジネスを行っている限りは、何もかもが順調にいくことはあり得ない。そのため、困難にぶつかったときに、次の一手をどう打つかが肝心だ。マイナスの状況をも逆手にとって、いかに飛躍につなげるか。そんな経営者の「逆境力」が組織の行く末を決める、といっても過言ではないだろう。

日清食品の創業者・安藤百福の場合は22歳で起業して、繊維業、住宅販売業、精密機械・航空機関係、栄養剤の開発、食品産業と多岐にわたる事業を行って成功を収めるも、請われて理事長を引き受けた信用組合が破綻したことで、人生は急降下。預金集めに加担した責任を問われ、財産をすべて失ってしまった。

だが、それでも百福は絶望することはなかった。むしろ、ゼロからスタートするよい機会だととらえて、以前からやりたかった事業に挑戦することを決意。それが「ラーメン作り」であり、インスタントラーメンやカップラーメンの開発へとつながっていった。百福は「順調な時ほど危機が訪れる」という言葉を残しているが、逆もまたしかりだと、自ら体現することとなった。

正垣泰彦は東京理科大学在学中に、レストラン「サイゼリヤ」を開業。今でこそ国内で1000店舗を超えるチェーン店だが、起業時は36席からのスタートだった。しかも、そこからの道のりも平坦ではなく、開業早々に店内でのケンカによってストーブが倒れて店が全焼してしまう。開店からたった7カ月後の惨事に、正垣は大きなショックを受けた。

だが、これを機に正垣は業態の見直しを行うことにした。普通ならば好調な他店を参考にするところだが、正垣は食材消費量を調査した。世界規模でみると、トマト・チーズ・スパゲティの消費が伸びていたことから、イタリア料理店として再オープンへ。低価格メニューを打ち出したところ、客が殺到。世界一の年商を誇るイタリアンへと成長させることになった。

久保本家酒造は、1702年に奈良県宇陀市で創業され、300年の歴史を持つ蔵元だ。11代目に当たる久保順平は、家業への抵抗感があったため、金沢大学を卒業後、大和銀行（現：りそな銀行）へ就職。酒造とは関係のない金融業へと身を置いた。

だが、入行4年目のロンドン赴任をきっかけに、自国の文化を十分に説明できない自分に違和感を持ち始める。1990年に帰国してから5年後、銀行を退社して、伝統のある日本酒製造を継ぐことを決意した。

だが、そこで直面したのは、日本酒需要の減少だった。日に日に減っていくメーカーとの契約に危機感を募らせた久保は大胆な行動に出た。江戸時代に始まる伝統的な生酛（きもと）造りの導入に踏み切ったのだ。

その結果、従来の倍以上の手間と時間を要することになったが、キレ味が冴えて、しかもコクのある酒造りが大きな話題を呼ぶことに。思い切った原点回帰が、苦境を打開する一手となった。

財産を奪われてもなお出版業を諦めなかった

「江戸のメディア王」として名を馳せた蔦屋重三郎もまた、逆境を前進する力に変えている。

寛政3（1791）年、戯作者の山東京伝によって描かれた『仕懸文庫（しかけぶんこ）』、『青楼昼之世界錦之裏（せいろうひるのせかいにしきのうら）』、『娼妓絹篩（しょうぎきぬぶるい）』の3作が、幕府によって「好色本」とみなさると、出版取締令に触れるとして、蔦重にも刑が科せられた。

曲亭馬琴が書いた山東京伝の伝記『伊波伝毛乃記（いわでものき）』によると、蔦重は「身上半減」という財産刑に処されることになったという。刑罰の内容については「財産の半分を没収された」という見方もあれば、「身分や財産に応じた罰金が科せられた」という見方もある。

いずれにしても手痛い財産刑に処されたことに変わりはない。しかも、挽回しようにも、これまでのように黄表紙を出せば、またしても幕府から処分されてしまうだろう。それ以前に、執筆を引き受けてくれる戯作者を探すのも一苦労だ。老中・松平定信の「寛政の改革」は、戯作者を委縮させるのに十分な厳格さをもって断行されていた。

まさに前途多難とはこのことだろう。出版業から撤退を考えてもおかしくはないが、蔦重はあえて攻めに転じた。新たなジャンルに乗り出すことで、道を切り拓こうとしたのだ。そのジャンルとは「美人絵」である。

どんな逆境もさらなる飛躍のきっかけとなる

当時の美人絵は、着物の美しさを見せるべく、全身を描くのがスタンダードだった。そこで蔦重は、上半身をアップにする「美人大首絵」を考案。役者絵などに用いられていた大首絵（おおくびえ）の手法からヒントを得たようだ。

そうすることで、女性の表情も生き生きと描かれるので、観る者に大きなインパクトを与えることができる。それと同時に、顔が中心の構図であれば、着物は顔の周囲に限られる。華やかな柄もあまり描かないため、「華美な服装を助長している」と、幕府から目をつけられることもない。

ただ、一つ、ハードルがあり、女性の顔をきちんと描き分けられる絵師に描いてもらわなければならない。

そこで蔦重は画力の高い喜多川歌麿に「美人大首絵」を依頼。『婦人相學十躰』『婦女人相十品』などの「美人大首絵」は大きな話題を呼ぶことになった。



婦人相學十躰・浮気之相（所蔵：東京国立博物館）

さらに、富本豊雛・難波屋おきた・高島屋おひさ、という美人で有名な3人の娘を描いた『当時三美人』で、大ヒットを飛ばすことに成功。絵師としての歌麿の評判も一気に高まることとなった。

歌麿の力を借りて蔦重が復活する一方で、同じく処罰された京伝も、ショックから立ち直っていった。京伝の場合は色本の作者として「手錠50日」の身体刑に処されており、手錠をつけたまま、50日も自宅に謹慎させられた。

だが、この騒動が京伝の名をさらに高めることになったようだ。寛政4（1792）年には、京伝の書画展が開催されて約180人もの来客があったという。経費を抜いても30両もの収入となり、その後の活動に弾みをつけている。

幕府の処分という逆境を乗り越えた蔦重と京伝。磨かれた「逆境力」でさらなる高みを目指した。

【参考文献】

山東京山著「山東京伝一代記」『続燕石十種 第2巻』（中央公論社）

高田衛著『滝沢馬琴 百年以後の知音を俟つ』（ミネルヴァ書房）

鈴木俊幸著『蔦屋重三郎』（平凡社新書）

曲亭馬琴著、徳田武校注『近世物之本江戸作者部類』（岩波文庫）

真山知幸著『逆境に打ち勝った社長100の言葉』（彩図社文庫）

（真山 知幸 ： 著述家）