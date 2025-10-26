「Roppongi Hills Christmas 2025」が11月4日からスタート！イルミネーションやクリスマスマーケットなどコンテンツ盛りだくさん
森ビル株式会社が運営する六本木ヒルズは、「Roppongi Hills Christmas 2025」を2025年11月4日(火)〜12月25日(木)の期間に開催する。
【写真】六本木の街に冬の訪れを告げるけやき坂イルミネーション
六本木ヒルズでは、今年も東京の冬の風物詩である「けやき坂イルミネーション」が点灯。約400メートル続くけやき坂の並木道を、幻想的な“SNOW＆BLUE”のLED約93万灯が彩る。
また、66プラザでは、きらめく花束をイメージした色とりどりのイルミネーション「Luminous Bouquet」を2025年も開催。
さらに、大屋根プラザでは、本場ドイツのクリスマスを再現した毎年恒例の「クリスマスマーケット」が開催されるほか、ウェストウォークには「クリスマスツリー」も登場。街がクリスマスムード一色に染まる。
■「Roppongi Hills Christmas 2025」開催概要
日程：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)17時〜23時
場所：六本木ヒルズ施設内(六本木けやき坂通りなど)
■けやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」
約400メートル続く温かみのある街の灯りのなかで、白銀の世界をイメージした“SNOW＆BLUE”の光が放つ幻想的な景色が広がる。
開催期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)
場所：六本木けやき坂通り
時間：17時〜23時
※初日のみ、点灯開始時間が異なる場合あり
※混雑状況によっては点灯時間が異なる可能性あり
内容：約93万灯のLED
ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所
協賛：JRA
＜JRAコメント＞
「楽しいHOLIDAYをより多くの方に、という思いを込めて、けやき坂にきらめくイルミネーションを、今年もJRAがお届けします。2025年はアリーナ横にゾートロープの仕掛けを用いた楽しいモニュメントも設置します。ジャパンカップ、有馬記念など年末はビッグレースもめじろ押し！ぜひご家族やご友人とお楽しみください」
■六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション」ポイント
●1.人気の撮影ポイントは、東京タワーと400メートル続く迫力のイルミネーション
けやき坂イルミネーションは絶好のフォトスポット。けやき坂通りの「エンポリオ アルマーニ」付近や「六本木 蔦屋書店」付近では、坂の上下からイルミネーションの全体像が撮影できる。特にイルミネーションが点灯するタイミングは、ムービー撮影もおすすめ。
●2.環境にもやさしい！LEDを採用したイルミネーション
六本木ヒルズのイルミネーションは、環境に配慮し、2003年の開業以来LEDを採用。さらに「グリーン電力証書」の仕組みを活用しクリーンな電力を今年も使用する。
■66プラザイルミネーション「Luminous Bouquet」
2025年も66プラザには、カラフルなブーケをイメージしたイルミネーションが登場。多様な色彩が織り成す光のブーケを楽しもう。
開催期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)
場所：66プラザ
時間：17時〜24時(予定)
※初日は点灯開始時間が異なる場合あり
※最終日は23時まで
内容：けやきの樹木をブーケに見立てた約20万球のLEDが彩るイルミネーション。多彩な光が重なり合うことで生まれる、新しい光の体験
ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所
■クリスマスマーケット2025〜本場ドイツの雰囲気を楽しめるクリスマスマーケット〜
2025年で開催19年目を迎え、国内でも有数の老舗クリスマスマーケットとして知られる六本木ヒルズのクリスマスマーケット。会場は世界最大といわれるシュトゥットガルトのクリスマスマーケットを再現。
伝統的なドイツのクリスマスアイテムを、一年中取り扱うことで有名な「ケーテ・ウォルファルト」をはじめ、グリューワイン、ソーセージといった本格的なドイツ料理の店など、合計10店舗が並び、心あたたまるクリスマスを届けてくれる。
開催期間：2025年11月22日(土)〜12月25日(木)
時間：11時〜21時
場所：大屋根プラザ
協賛：マツダ株式会社
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
冬の六本木を象徴するイベントとして、多くの方に心温まる時間を過ごしていただけるよう、けやき坂通りや66プラザなど街全体を光で包み込むイルミネーションを実施いたします。またクリスマスマーケットも併せて開催し、訪れる方の心に残る冬の思い出をお届けします。
ーー今回のイベントのイチオシは？
約93万灯のLEDが彩る「けやき坂イルミネーション」や、本場ドイツの雰囲気が楽しめる「クリスマスマーケット」など、世代を問わず楽しめる多彩なコンテンツを展開します。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美時間として、ぜひこの冬の六本木ヒルズで心温まるクリスマスをお楽しみください。
※麻布台ヒルズでも同期間でクリスマスマーケットを予定。詳細は後日プレスリリースを配信予定
※六本木ヒルズクリスマスマーケットの出店情報や館内のツリー情報などの詳細は後日プレスリリースを配信予定
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】六本木の街に冬の訪れを告げるけやき坂イルミネーション
六本木ヒルズでは、今年も東京の冬の風物詩である「けやき坂イルミネーション」が点灯。約400メートル続くけやき坂の並木道を、幻想的な“SNOW＆BLUE”のLED約93万灯が彩る。
さらに、大屋根プラザでは、本場ドイツのクリスマスを再現した毎年恒例の「クリスマスマーケット」が開催されるほか、ウェストウォークには「クリスマスツリー」も登場。街がクリスマスムード一色に染まる。
■「Roppongi Hills Christmas 2025」開催概要
日程：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)17時〜23時
場所：六本木ヒルズ施設内(六本木けやき坂通りなど)
■けやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」
約400メートル続く温かみのある街の灯りのなかで、白銀の世界をイメージした“SNOW＆BLUE”の光が放つ幻想的な景色が広がる。
開催期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)
場所：六本木けやき坂通り
時間：17時〜23時
※初日のみ、点灯開始時間が異なる場合あり
※混雑状況によっては点灯時間が異なる可能性あり
内容：約93万灯のLED
ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所
協賛：JRA
＜JRAコメント＞
「楽しいHOLIDAYをより多くの方に、という思いを込めて、けやき坂にきらめくイルミネーションを、今年もJRAがお届けします。2025年はアリーナ横にゾートロープの仕掛けを用いた楽しいモニュメントも設置します。ジャパンカップ、有馬記念など年末はビッグレースもめじろ押し！ぜひご家族やご友人とお楽しみください」
■六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション」ポイント
●1.人気の撮影ポイントは、東京タワーと400メートル続く迫力のイルミネーション
けやき坂イルミネーションは絶好のフォトスポット。けやき坂通りの「エンポリオ アルマーニ」付近や「六本木 蔦屋書店」付近では、坂の上下からイルミネーションの全体像が撮影できる。特にイルミネーションが点灯するタイミングは、ムービー撮影もおすすめ。
●2.環境にもやさしい！LEDを採用したイルミネーション
六本木ヒルズのイルミネーションは、環境に配慮し、2003年の開業以来LEDを採用。さらに「グリーン電力証書」の仕組みを活用しクリーンな電力を今年も使用する。
■66プラザイルミネーション「Luminous Bouquet」
2025年も66プラザには、カラフルなブーケをイメージしたイルミネーションが登場。多様な色彩が織り成す光のブーケを楽しもう。
開催期間：2025年11月4日(火)〜12月25日(木)
場所：66プラザ
時間：17時〜24時(予定)
※初日は点灯開始時間が異なる場合あり
※最終日は23時まで
内容：けやきの樹木をブーケに見立てた約20万球のLEDが彩るイルミネーション。多彩な光が重なり合うことで生まれる、新しい光の体験
ライティングデザイン：内原智史デザイン事務所
■クリスマスマーケット2025〜本場ドイツの雰囲気を楽しめるクリスマスマーケット〜
2025年で開催19年目を迎え、国内でも有数の老舗クリスマスマーケットとして知られる六本木ヒルズのクリスマスマーケット。会場は世界最大といわれるシュトゥットガルトのクリスマスマーケットを再現。
伝統的なドイツのクリスマスアイテムを、一年中取り扱うことで有名な「ケーテ・ウォルファルト」をはじめ、グリューワイン、ソーセージといった本格的なドイツ料理の店など、合計10店舗が並び、心あたたまるクリスマスを届けてくれる。
開催期間：2025年11月22日(土)〜12月25日(木)
時間：11時〜21時
場所：大屋根プラザ
協賛：マツダ株式会社
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
冬の六本木を象徴するイベントとして、多くの方に心温まる時間を過ごしていただけるよう、けやき坂通りや66プラザなど街全体を光で包み込むイルミネーションを実施いたします。またクリスマスマーケットも併せて開催し、訪れる方の心に残る冬の思い出をお届けします。
ーー今回のイベントのイチオシは？
約93万灯のLEDが彩る「けやき坂イルミネーション」や、本場ドイツの雰囲気が楽しめる「クリスマスマーケット」など、世代を問わず楽しめる多彩なコンテンツを展開します。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美時間として、ぜひこの冬の六本木ヒルズで心温まるクリスマスをお楽しみください。
※麻布台ヒルズでも同期間でクリスマスマーケットを予定。詳細は後日プレスリリースを配信予定
※六本木ヒルズクリスマスマーケットの出店情報や館内のツリー情報などの詳細は後日プレスリリースを配信予定
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。