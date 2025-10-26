連日、山形県内ではクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】「がっくりきた」小屋には羽が散乱し...クマがブランド地鶏200羽を襲う衝撃 どのように進入して食い荒らした？ クマ目撃件数は約半月で去年1年間を超える（山形）

最上町では、クマが住宅敷地内の小屋に入りこむ事案が発生。川西町では、農作業をしていた男性（68）がクマに襲われ左足にケガをしました。

クマの脅威は身近にせまっています。

しかし、気を付けなければならないのは、私たちへの"直接的"な攻撃だけではありません。

小国町では、生産者が手塩にかけて育てた山形の特産品がクマ被害にあいました。

■何があったのか

※以下、24日放送内容



山口颯太 記者「クマは自力でビニールハウスを開け、その後網を破り、ニワトリを襲ったということです」

こちらは、その鳥小屋で撮影されたものです。クマが鳥を襲いました。



町によりますと、今月21日未明に小国町叶水の農家の鳥小屋にクマが侵入し、地鶏を食い荒らしたということです。被害にあったのは県のブランド地鶏「やまがた地鶏」で、クマは鳥小屋の金網をこじ開けて侵入したということです。

この小屋には地鶏が36羽いて、そのうちの34羽が被害にあったということです。

生産者「もうクマが来るようなことはしないように、生き物を飼ったりはできるだけしない方がいいかな」

■150羽が食べられた小屋も





これを受け、町はニワトリを育てる農家などに警戒を呼びかけていましたが、きのうの午前には小国町小玉川の別の鳥小屋でも「やまがた地鶏」が食い荒らされる被害が起きました。

山口颯太 記者「こちらの鶏舎で、おととい夜から昨日の朝にかけて150羽がクマの食害にあった。悲惨さがうかがえる」



鳥小屋の中に地鶏の姿はなく、羽が散乱していました。

生産者は「きのうの朝、鶏舎に入ったらほとんどみんな死んでいるような状態で、見つけた時はがっくり来た」

鳥小屋にあった鉄製の柵はクマによって壊されていました。

■小さな穴から侵入か

生産者は「底に穴がありますよね。鶏が外で遊ぶために作られた穴。そこから中に入っていった」

現場には箱ワナが仕掛けられ、けさ体長およそ1.2メートルのメスのクマがワナに入っているのが確認されました。小屋を襲ったクマと同じ個体とみられています。

しかし、21日に鳥小屋に侵入したクマとは別の個体とみられ、町はクマの捕獲に向けて準備を進めるとともに、住民に対して外出や農作業をする際は付近に警戒するよう呼びかけを続けています。

■今年は驚きの目撃数に

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月19日時点で1673件に上りました。統計をはじめた2003年以降で最多の記録を更新し続けています。



また、今月に入ってからの目撃件数は361件でした（19日時点）。去年1年間の目撃件数は348件で、たった半月ほどで去年1年間の目撃件数を上回ったことになります。



秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期となっていて、県や警察などがクマが目撃された場所や山を歩く際などは周囲に注意するよう呼びかけています。