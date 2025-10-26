“29歳３日”の日本人レフティが絶品１G１A！チェルシー英雄が絶賛！「素晴らしかった」 プレミア昇格へ、６連勝の首位クラブで眩い輝き
10月25日に開催されたイングランド２部リーグ第12節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーが、ワトフォードとホームで対戦。３−１で快勝し、怒涛の６連勝を達成した。
前節で７試合ぶりにベンチスタートとなった坂元は、先発に復帰してフル出場。開始わずか３分で、ピンポイントクロスでブランドン・トーマスアサンテの先制点をお膳立てすれば、２−０で迎えた42分には、見事な個人技を炸裂させた。
３日前に29歳の誕生日を迎えたレフティは、ゴール前でセカンドボールを回収すると、敵を寄せ付けない抜群のボールタッチで運び、自慢の左足を一閃。鮮やかにゴールネットを揺らしてみせた。
地元メディア『Coventry Live』によれば、コベントリー指揮官でチェルシーの英雄、フランク・ランパード監督が坂元らを絶賛。手応え十分にこう語った。
「我々は決定力があり、脅威的だ。今日以上に危険なプレーもしてきた。ブランドンのゴールを生んだタツのクロスは素晴らしかった。そしてブランドンのポジショニングは我々が重点的に練習している部分で、試合でそれが再現されたのが良かった。
さらにジェイミー（・アレン）がゴールを決め、タツがボール奪取から素早く攻め込んで決めた。これらは我々が繰り返し話し合っている戦術だ。こうした部分全てに非常に満足している。私たちはチームとして上手く機能している」
レギュラーシーズン５位の昨季は、プレーオフ準決勝で敗れ、惜しくもプレミアリーグ昇格を逃した。ランパード体制２年目の今季こそ、世界最高峰への扉を開けるか。ここまで２ゴール１アシストの坂元のさらなる活躍に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶品＆絶品！坂元達裕が１G１A、プレミア昇格へ眩い輝き
