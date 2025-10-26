¼¯ÅçÀï¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡Ä²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿µÜËÜÍ¥ÂÀ¤Î·è°Õ¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÚµþÅÔ¡Û
¡ÎJ£±Âè35Àá¡ÏµþÅÔ £±¡Ý£± ¼¯Åç¡¿10·î25Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA
¡¡¤¢¤È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£µÜËÜÍ¥ÂÀ¤Ï»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢Âç¤Î»ú¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£¤½¤ÎÌÜ¤ËÉâ¤«¤ÖÎÞ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J£±¤Ç£³°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï10·î25Æü¡¢¾¡ÅÀ£µº¹¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½¤ä¤ä¿µ½Å¤ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢36Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¹¤ÈËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Àá¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¤è¤êÉÔºß¤ÎÎëÌÚµÁµ¹¤ËÂå¤ï¤ê¡¢µÜËÜ¤¬¼éÈ÷¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¡££¹»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×¤ä¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿óîÆ£Ì¤·î¤é¤ËºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢90¡Ü£¶Ê¬¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢¥É¥í¡¼·èÃå¡£¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤«¤é²ù¤·¤µ¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢ÌÜ¤òÀÖ¤é¤á¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¿¨¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¿¨¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¡£¼«Ê¬¤¬¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾Â¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶õÃæÀï¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µÜËÜ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ê¨¤½Ð¤¿¸å²ù¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£º£¤Î¾õ¶·¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½¼¼Â´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È£³Àá¡£¤Ò¤ê¤Ä¤¯Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢µÜËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
