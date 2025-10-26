ヘアメイク長井かおりさんが欲しいクリスマスコフレ2選｜使いこなし術＆推しポイントは？
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/10/202512g-binb-2-1.jpg" job_name="ヘア＆メイクアップアーティスト" name="長井かおりさん" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]美肌を追求した、誰にでも真似しやすいメイク術が大人気。近著に『「自分に似合うメイク」の方程式、教えます！』（小学館刊）。[/btk_sh_profile_sup]
[btk_sh_link_btn url="https://www.shogakukan.co.jp/books/09311595" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target="_blank"]『「自分に似合うメイク」の方程式、教えます！』詳しくはこちら[/btk_sh_link_btn]
メイクアップ ナチュラル
ブリーズ ブリス エスケープ アイズ ＆ ブラッシュ パレット ￥8,250
[api_link_button post_id="2042245" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
＼チークのみ／
＼チーク×ブロンザー／
Aを頬中央に平たい♡形に入れると柔らかな印象。Fを頬中央から斜め上に、Aを中央に入れてなじませるとシャープでかわいい表情に。
＼日常使いにはマスタードカラーを1色使い／
＼パーティなど特別な日には全色使いで華やかに／
デイリーにはグリーンパールがアクセントのCを上下まぶたにぐるっと1周。そこにEを目の際、Dをアイホールの中心、Bを下まぶたの目尻から半分にのせると、パーティ仕様に。
スキンケア アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
プレミアム ホリデーコフレ 2025 ￥33,990
●セット内容 ザ クリア クレンジングジェル 180ml（現品）、ザ ブラック エッセンス 200ml（現品）、同リフト アイ クリーム 15g（現品）、同 クリーム ［医薬部外品］ 5g、同 ナイトチャージマスク 2g、同 デイリー シートマスク 23.5ml×1枚、バニティポーチ（縦100×横130×高さ160mm）
[api_link_button post_id="2038171" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
（右）京都産発酵はちみつエキス配合でダブル洗顔不要のマイルドピーリングジェル。毛穴の目立たないふっくらとした後肌がやみつき。
（中右）黒米発酵液を90％も配合した、FASの魅力を堪能できる1品。潤いがぐんぐん浸透して、瞬時に肌がふっくら。化粧のりも抜群に。
新作のアイクリームは目周り全体に！上下まぶたにしっかり塗り込みます
（中左）コクのあるしっかりとしたクリームでなじませやすく、つけたそばからハリが出て明るい印象に。下まぶたの元気のなさにも効果的。
