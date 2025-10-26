【UEFAヨーロッパリーグ】セルティック 2−1 シュトゥルム・グラーツ（日本時間10月24日／セルティック・パーク）

【映像】謎の“接触ファウル”の不可解判定

セルティックのMF旗手怜央が不可解な判定に巻き込まれた。解説を務めた北澤豪氏も困惑するシーンにファンからも疑問の声が上がっている。

セルティックは日本時間10月24日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でシュトゥルム・グラーツをホームに迎え、旗手はインサイドハーフとして先発出場した。

2ー1とリードして迎えた87分、問題のシーンを迎える。右サイドでFKを与えた場面、ゴール前に入ってきたボールを弾き返してセルティックがカウンターを仕掛けた。こぼれ球に反応した旗手はうまく右足でコントロールして、左足で押し出すようにして一気に加速しようとする。そのタイミングでMFディミトリ・ラバレーと接触して転倒した。

このプレーに主審はホイッスルを吹いて試合を止めると、旗手のファウルとしてボックス手前の危険な位置でシュトゥルム・グラーツにFKを与えたのだ。この不可解なジャッジにスタジアムも騒然とした。

確かに、ラバレーは旗手の足から離れたボールに対して先に触っていたが、それでもこの微妙な判定に解説の北澤氏は思わず「えええっ？」と絶句。続けて「どうして？」と困惑した。するとSNSのファンたちも「これがどうやったら旗手のファウルになるん？」「北澤さんも驚いてるやん」「何？何？なんで旗手のファウルなん？」「衝撃的なんだが…」と反応している。

FWレオン・グルギッチが蹴ったこのFKは枠を超えてことなきを得た。セルティックはそのまま逃げ切りに成功。旗手はフル出場している。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）