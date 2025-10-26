【ブンデスリーガ】ブレーメン 1−0 ウニオン・ベルリン（日本時間10月25日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】大きく脚を伸ばしてシュートブロックした瞬間

ブレーメンの日本代表DF菅原由勢に異変だ。好守備の直後に足を痛めたようで、引きずりながらの交代にファンや解説からは心配の声が寄せられている。

日本時間10月25日にブレーメンはホームでウニオン・ベルリンと対戦した。

菅原は右SBで先発出場すると、再三の積極的な攻撃参加でチャンスを演出。72分には絶妙なロングパスで先制点をアシストした。

守備でもほぼ完璧な対応をみせていたが、試合終了間際の88分にまさかのアクシデントが発生する。

ウニオン・ベルリンMFティム・シュカルケが、カットインから強引にシュートを放つ。このフィニッシュに対して菅原がブロックに入ったところ、右足を伸ばしてしまい、倒れたまま起き上がれなくなってしまった。

すぐにドクターが近くに寄ると、少し様子を確認してから立ち上がった菅原は、右足を引きずりながらの交代となった。

この様子に解説を務めたミムラユウスケ氏は「内転筋から股関節の内側を押さえていますね」とコメント。SNSでもファンから「軽傷であってください」「ちょっと心配」「大丈夫か？」と心配の声が寄せられた。

なお、試合は菅原のアシストから生まれた得点が決勝点となり、ブレーメンが1ー0で勝利している。

菅原は試合直後に大声援を送ったサポーターの前に現れ、チームメイトとともに勝利の喜びを分かち合った。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）