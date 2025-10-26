◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手がワールドシリーズ第2戦に「1番・DH」でスタメン出場。4打数1安打とポストシーズン5戦連続安打でチームの勝利に貢献しました。

前日の第1戦ではチームは敗れたものの、7回に2ランホームランを放ち、存在感を見せていた大谷選手。

この日も初回の第一打席、大谷選手が打席に入ると、敵地・トロントの球場からは大ブーイングが起こります。ストライク2球で追い込まれると、この打席はレフトフライに倒れました。

続く、第2打席、第3打席はともにサードファウルフライに倒れ、先発ケビン・ガウスマン投手を攻略できません。

それでも8回1アウト1塁で迎えた第4打席は2番手のルイ・バーランド投手の低めチェンジアップを、バットを折りながらも捉え、ライトヒット。この回に2得点につなげました。

試合はウィル・スミス選手のタイムリーでドジャースが先制すると、1―1で迎えた7回にまたもスミス選手が勝ち越しのソロホームラン、さらにマックス・マンシー選手のソロホームランで2点をリードします。8回には大谷選手ら打線がつながり、満塁から暴投と内野ゴロの間の得点でさらに2点を追加しました。

先発の山本由伸投手は犠牲フライの1失点のみの完投。チームは前日の11失点を引きずらずシリーズ1勝1敗としました。