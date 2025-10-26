【UEFAヨーロッパリーグ】セルティック 2−1 シュトゥルム・グラーツ（日本時間10月24日／セルティック・パーク）

【映像】熱心に観戦する前田親子

負傷欠場となったセルティックに所属する日本代表FW前田大然が、スタジアムから試合を見届けた。家族とスタンドで観戦する様子にファンが反応している。

セルティックは日本時間10月24日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でシュトゥルム・グラーツをホームに迎えた。

前田は怪我の影響で10月に行われた日本代表の活動を途中辞退した。シュトゥルム・グラーツ戦前、セルティックのブレンダン・ロジャース監督が「腰と太腿裏に張りがある」と語っていたように、この日もメンバー外に。すると試合開始直後、中継映像がスタンドからピッチを見つめる前田の様子を映し出した。

メガネをかけ、NBAのミルウォーキー・バックスの帽子をかぶるオフのスタイルでピッチを見つめる前田。その腕の中には、大人気アメリカン・コミックス『スパイダーマン』の帽子と洋服を着た息子の姿があった。

解説の北澤豪氏も「あっ、前田ですね」と触れると、実況の横内洋樹氏も「そうですねお子さんもいらっしゃいます」とこの様子を伝える。ファンも「大然いかついって」「大然はどうやってあの帽子を手に入れたんだ」「ダイゼンとベビースパイダーマン」「お子さん可愛いなー」「前田はほんと子煩悩だよね」「いいお父さん感」「休日の父やん」と反応した。

子煩悩として知られる前田は、2019年に長女、2021年に長男、2025年に次男を授かるなど三児のパパとして活躍。昨シーズンのスコティッシュリーグカップで優勝した際には、妻、長女、長男と揃って記念撮影を行う姿が公開されている。

なお試合は15分に失点を喫したセルティックが、後半に2ゴールを挙げて逆転勝利。この試合に先発出場したMF旗手怜央はフル出場している。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）