もっと早くすればよかった（泣）【50代】白髪もぼかせる♡「最強こなれヘア」

こなれ感をまといたい大人女性にとって、白髪へのアプローチはマストと言えそう。カラーは白髪ぼかしを選ぶことで、オシャレへの高い意識も表現できます。注目したいキーワードは、ハイライトと透明感カラーの2つ。伸びても目立たない工夫や、相性の良い髪型も併せてお届けします。

メンテナンスはリタッチでOK

動きのあるボブと上手くマッチする、柔らかい色味のハイライト。画像は、すでにハイライトの入ったベースに、リタッチを施した状態です。施術を受けた@acco.mamaさんは、「頭頂部の白髪気になりにくい」「奥行きも出る」と実感したメリットについてコメントしています。全体に均一な明るさが出るため、白髪染めのように根元が目立たず、伸びた部分のケアだけでも十分に済みます。

王道は明るめベージュ

ハイライトのカラーといえば、王道人気は馴染みの良いベージュ系です。ベースも明るめにカラーリングすると、コントラストが和らいで、ナチュラルに仕上がります。膨張色の働きで、ふんわりボリュームアップして見えるため、髪の細さに悩む人にもオススメ。顔まわりに広がりを持たせた、エアリーなレイヤーカットとの組み合わせで、髪がより豊かに映ります。

ハイライトは断然細め

白髪ぼかし専門店の@mabashi_hairさんが提案するのは、コントラストを抑えた細めのハイライト。この細さこそが、大胆な印象を回避して、こなれ感を演出するポイントです。色味は、秋らしいオリーブグレージュをチョイス。レイヤーでひし形シルエットを作ると、小顔見えまで狙えます。

暗めにするなら透明感を忘れずに

スッキリとした切りっぱなしボブなら、暗めのトーンを選んでも軽く見えます。重要なのは、透明感のあるカラーを選ぶこと。特に、マット系やアッシュ系をベースにした、落ち着きのある色味がベター。地毛や一般的な白髪染めに多い赤みを抑えて、色落ちも綺麗に楽しめそうです。

writer：Nae.S