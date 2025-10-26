菅井友香、初の主演短編映画2作品が世界初上映 芝居でアイドル時代の“特殊能力”発揮
【モデルプレス＝2025/10/26】女優の菅井友香がデビュー10周年を記念したショートフィルムプロジェクト“Yuuka Sugai Short Stories”。同プロジェクト内で制作された菅井主演の短編映画『夢のつづき』『午後の銃声』（11月8日ユナイテッド・シネマアクアシティお台場特別上映イベント開催ほか全国5大都市にてイベント上映続々決定）が10月25日、ショートショートフィルムフェスティバル＆アジアにて世界初上映された。
【写真】29歳元アイドル、美スタイル際立つワンピ姿
短編映画2作品の監督は、『万引き家族』（是枝裕和監督）や『ゆれる』（西川美和監督）などを手掛けてきた株式会社分福より、次世代を担う若手監督・孫明雅（そんみょんあ）氏と松尾巧（まつおたくみ）氏の2人。新しい表現への挑戦と、10周年を迎える菅井の新たな一面を観ることができる。上映後にはトークイベントも実施。節目となるタイミングでの主演作品に対する想い、“Yuuka Sugai Short Stories”プロジェクトが立ち上がったきっかけや、撮影時のエピソードトークが展開された。
俳優・菅井が主演を務める映画『午後の銃声』（監督：松尾氏）と『夢のつづき』（監督：孫氏）が、「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」で初上映。菅井と両監督にとって初のタッグとなる2作品が披露され、上映後には3人が登壇し、菅井は上映後の感想を聞かれると「スクリーンで自分の作品を観るのは恥ずかしくて、“わっ”となってしまいましたが、ご覧になった後の皆さんの表情を見て、じんわりと温かく嬉しい気持ちになりました」と安堵した様子で話し、松尾監督、孫監督ともに、編集段階では何度も観ていたのに、お客様の前で観たら、みえ方が違うと話した。
制作現場での菅井の印象的だったエピソードについての質問に松尾監督は「（緊迫した中で）ピザを食べるシーンで、犯人（役）の方にピザを向けているのをみて、本当に菅井さんの品の良さや優しさが溢れ出ていた」と話し、会場からは笑いが。さらに、現場での菅井について「とにかく動きが正確。カメラの位置を変えて、何回も同じお芝居をしていただくのですが、何回やっても動きがすごく正確で。この10年で培われた菅井さんの特殊能力」と話すと、菅井は照れながらも「アイドル時代、立ち位置もステージに小数点第2くらいまで番号が決まっていて、フォーメーションを組んで踊っていたので、把握能力や視野は、その経験が生きたのかなと思います」と応じた。
孫監督は、自身もバレエを経験したことがあるという菅井の作品に対する想いが強いことを話し「クライマックスのシーン（泣く）では、涙が止まらなくなってしまって。3テイクくらいやりました。70%くらいで堪えてくださいと」とオーダーしたことを話し、結果、テイク3の演技が採用されたと笑い話が披露された。菅井は最後に「今回の作品に携われたことが楽しかったです。お芝居の世界で、試行錯誤や反省をしながらチャンレンジさせていただけることがすごく嬉しい。作品を通して少しでも生き様をお届けできる人になりたいなと思います。もっともっと成長していきたいと思います」と締めた。
俳優・菅井のデビュー10周年を記念したプロジェクトの第1弾として「菅井友香」を題材に主演短編映画2作品を制作。5大都市にて開催されるファンイベントにて先行上映がされたのち、様々な場所、形にて上映を予定している。（modelpress編集部）
監督・脚本・編集：松尾巧出演：菅井友香、前田旺志郎、谷川昭一朗ほか
拳銃を持ち、2人の男を人質に取り旧市役所に立て篭もる早川朔子（菅井友香）。彼女の銃口に込めた怒りが明かされるとき…。
監督・脚本・編集：孫明雅出演：菅井友香、草刈民代、三浦獠太、泉谷星奈ほか
人生を懸けて取り組んできたことに大きな挫折を味わい迷いの中にいる一華（菅井友香）。恩師のバレエ発表会の手伝いで元恋人と再会することになるが…。
【Not Sponsored 記事】
◆菅井友香、主演短編映画2作品を世界初上映
短編映画2作品の監督は、『万引き家族』（是枝裕和監督）や『ゆれる』（西川美和監督）などを手掛けてきた株式会社分福より、次世代を担う若手監督・孫明雅（そんみょんあ）氏と松尾巧（まつおたくみ）氏の2人。新しい表現への挑戦と、10周年を迎える菅井の新たな一面を観ることができる。上映後にはトークイベントも実施。節目となるタイミングでの主演作品に対する想い、“Yuuka Sugai Short Stories”プロジェクトが立ち上がったきっかけや、撮影時のエピソードトークが展開された。
俳優・菅井が主演を務める映画『午後の銃声』（監督：松尾氏）と『夢のつづき』（監督：孫氏）が、「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」で初上映。菅井と両監督にとって初のタッグとなる2作品が披露され、上映後には3人が登壇し、菅井は上映後の感想を聞かれると「スクリーンで自分の作品を観るのは恥ずかしくて、“わっ”となってしまいましたが、ご覧になった後の皆さんの表情を見て、じんわりと温かく嬉しい気持ちになりました」と安堵した様子で話し、松尾監督、孫監督ともに、編集段階では何度も観ていたのに、お客様の前で観たら、みえ方が違うと話した。
制作現場での菅井の印象的だったエピソードについての質問に松尾監督は「（緊迫した中で）ピザを食べるシーンで、犯人（役）の方にピザを向けているのをみて、本当に菅井さんの品の良さや優しさが溢れ出ていた」と話し、会場からは笑いが。さらに、現場での菅井について「とにかく動きが正確。カメラの位置を変えて、何回も同じお芝居をしていただくのですが、何回やっても動きがすごく正確で。この10年で培われた菅井さんの特殊能力」と話すと、菅井は照れながらも「アイドル時代、立ち位置もステージに小数点第2くらいまで番号が決まっていて、フォーメーションを組んで踊っていたので、把握能力や視野は、その経験が生きたのかなと思います」と応じた。
孫監督は、自身もバレエを経験したことがあるという菅井の作品に対する想いが強いことを話し「クライマックスのシーン（泣く）では、涙が止まらなくなってしまって。3テイクくらいやりました。70%くらいで堪えてくださいと」とオーダーしたことを話し、結果、テイク3の演技が採用されたと笑い話が披露された。菅井は最後に「今回の作品に携われたことが楽しかったです。お芝居の世界で、試行錯誤や反省をしながらチャンレンジさせていただけることがすごく嬉しい。作品を通して少しでも生き様をお届けできる人になりたいなと思います。もっともっと成長していきたいと思います」と締めた。
◆“Yuuka Sugai Shoort Stories”とは
俳優・菅井のデビュー10周年を記念したプロジェクトの第1弾として「菅井友香」を題材に主演短編映画2作品を制作。5大都市にて開催されるファンイベントにて先行上映がされたのち、様々な場所、形にて上映を予定している。（modelpress編集部）
◆映画「午後の銃声」
監督・脚本・編集：松尾巧出演：菅井友香、前田旺志郎、谷川昭一朗ほか
拳銃を持ち、2人の男を人質に取り旧市役所に立て篭もる早川朔子（菅井友香）。彼女の銃口に込めた怒りが明かされるとき…。
◆映画「夢のつづき」
監督・脚本・編集：孫明雅出演：菅井友香、草刈民代、三浦獠太、泉谷星奈ほか
人生を懸けて取り組んできたことに大きな挫折を味わい迷いの中にいる一華（菅井友香）。恩師のバレエ発表会の手伝いで元恋人と再会することになるが…。
【Not Sponsored 記事】