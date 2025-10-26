¡ÖJRA¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡µÆ²Ö¾Þ¥Ç¡¼¤Î¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤ËÄ¶ÏÃÂêÇÏ¤¬¹ßÎ×¡¡¸¶ºî¼Ô¤â¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×
¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¸ø¼°X¤¬¹ðÃÎ
¡¡¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÏÃÂêÇÏ¤¬¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡£JRA¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Î¸ø¼°X¤Ï26Æü¡¢Í¶Æ³ÇÏ¥ª¡¼¥¹¥ß¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£X¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆ²Ö¾Þ¥Ç¡¼¤Î26Æü¡£JRA¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢Í¶Æ³ÇÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼!?¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿Í¶Æ³ÇÏ¥ª¡¼¥¹¥ß¥à¡¼¥ó¤¬¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¢¨ÇÏ¤ÎÂÎÄ´Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥ß¥à¡¼¥ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤ÎÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¸¶ºî¼Ô¤ÎÁá¸«ÏÂ¿¿¤¬X¤Ë¡Ö¤¦¤½¡¼¤ó¡ª¡¡¤³¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¿·³ã¹Ô¤¤¿¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖJRA¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡Ä¡ÊºÇÂçµéË«¤á¸ÀÍÕ¡Ë¡×
¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¡¢¡¢·ã¥¢¥Ä²á¤®¤ë¡×
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥ì¥¢¡ª¡ª¡¡¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¿è¤Ê»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥ß¥à¡¼¥ó¤Ï2012Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾ã³²½Å¾Þ5¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë