ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に臨んだ。先発の山本由伸投手は好投を披露し、ポストシーズン2試合連続の完投勝利を目指し、9回のマウンドに上がった。

山本が敵地ファンを黙らせる快投を披露した。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振とし、9回のマウンドに上がった。

山本はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で、9回1失点完投勝利。ポストシーズン2試合連続の完投が懸かっている。



