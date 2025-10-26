猫耳が可愛いぃぃぃ♡【スタバ】ハロウィン気分、爆上がり！！「新作フラペカスタム」

ハロウィンを彩るドリンクとして登場した【スターバックス】の新作「アサイー ベリー フラペチーノ®」はもう飲んだ？ 黒猫の耳がワンポイントになった可愛らしい一杯は、思わず写真を撮りたくなるかも。今回はそんな新作をまた違った味わいで楽しめる、イチオシのフラペカスタムをご紹介します。終売前にぜひ試してみて。

果肉を追加したフルーツ系のカスタム！

「爽やかフルーティーなアサイー」になったと@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するカスタム。「シトラス果肉追加」「ブラックショコラソース抜き」「ブラッククランチ抜き」「はちみつ追加 (ホイップ下に)」「エクストラホイップ」にした一杯です。シックな赤と猫耳が映える大人可愛いビジュアル。果肉を加えている分、ご褒美にぴったりな飲み応えも感じられそうです。

ホイップたっぷりなまろやか系カスタムも必見！

ホイップたっぷりの、まろやかなアサイー風味が楽しめそうなこちら。右は「ホワイトモカシロップ追加」「inホイップ追加」「エクストラホイップ」「ブラックショコラソース全部抜き」「ブラッククランチ ホイップの上」でカスタムした一杯です。@aista125さんが「ブラックソース無し版も可愛かった」とコメントしている通り、赤 × 白のマーブル感や猫耳が映えるビジュアルもたまりません。甘さで癒されたいカフェタイムに味わってみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino