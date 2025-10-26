昇格組のサンダーランドが善戦

イングランド1部プレミアリーグの第9節が現地時間10月25日に各地で行われた。

王者リバプールが4連敗で6位に転落し、その一方で、3連勝を飾ったマンチェスター・ユナイテッドが暫定4位に浮上と上位争いの顔ぶれが入れ替わりを見せている。そして、序盤戦最大のサプライズとなっているのが昇格組のサンダーランドだ。チェルシーを下して今季5勝目を手にした昇格組が暫定2位まで浮上。伏兵の躍進に「レスター2.0を想像してみろ」と“奇跡”の再現を期待する声が上がり始めている。

リバプールは第3節で強豪アーセナルを下すなど開幕から無敗で勝ち進んでいたものの、第5節で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスに1-2で敗れたところから急激に失速。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドに連敗。そして今節、ブレントフォードに2-3で敗れて悪夢の4連敗となった。

そのリバプールを尻目に3連勝中と好調を維持するアーセナルが勝ち点「19」で現在首位。26日にクリスタル・パレスとの対戦が控える。連勝をさらに積み上げ、独走体勢を狙う。同じく26日にアストン・ビラとの試合を控えるマンチェスター・シティが勝ち点「16」で暫定3位。アーセナルの対抗馬筆頭となりそうか。

そうしたなか、25日の試合でチェルシーと対戦したサンダーランドの快進撃は見逃せない。アウェーで、しかも前半4分に先制を許す展開だったが、前半22分に同点に追いつくと、後半終了間際にFWケムズダイン・タルビが決勝点を奪って劇的勝利を収めた。9年ぶりにプレミアリーグ復帰を果たした伏兵は勝ち点を「17」に伸ばし、暫定2位へと駆け上がってきた。

プレミアリーグ公式Xが「サンダーランドが2位でこの日を終えた」と投稿すると、ファンからは「レスター2.0を想像してみろ、サンダーランドがみんなを驚かせている」「彼らが2位なんて誰が予想しただろうか」といったコメントが寄せられていた。2015〜16シーズン、昇格2年目のシーズンにプレミアリーグ初制覇を果たした「ミラクル・レスター」の再現を期待する声まで上がっている。

3連勝で暫定4位まで上がってきたユナイテッド、そして暫定5位のボーンマスと上位争いの顔ぶれが昨季までとは一変している様子のプレミアリーグ。まだまだ混戦模様だが、上位争いで抜け出すのはどのクラブになるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）