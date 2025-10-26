キンタロー。、「やりはじめて1日目」の高市総理ものまねに反響 衣装にツッコミの声も
タレントのキンタロー。が25日までにインスタグラムを更新。24日に誕生日を迎えたことを報告し、高市早苗総理大臣のモノマネを披露すると、ファンから「誰かわからんかったww」「インナーはトゥームレイダー？笑」などの声が集まった。
【写真】キンタロー。の高市早苗総理大臣モノマネ
キンタロー。が「#やりはじめて1日目の高市早苗首相」と投稿したのは高市総理のモノマネ。ショートカットのウィッグを付けてブルーのジャケット、なぜかシルバーのインナーを身につけた彼女が、カメラ目線で表情を作っている。
投稿の中で、誕生日を迎えたばかりの彼女は「皆様温かいメッセージありがとうございます」と感謝しつつ「私キンタロー。本日めでたく12歳（精神年齢）の誕生日を迎える事ができました」とコメント。「引き続き国民の皆様に沢山喜んでもらえるべくまねて！まねて！まねあげてまいります！！」と決意をつづっている。
キンタロー。が披露した最新のモノマネに、ファンからは「仕事が早い」「誰かわからんかったww」などの反響が寄せられる一方、ジャケットの下に着たシャツには「衣装のアンダーがトゥームレイダーw」「インナーはトゥームレイダー？笑」といったツッコミも相次いでいる。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）
【写真】キンタロー。の高市早苗総理大臣モノマネ
キンタロー。が「#やりはじめて1日目の高市早苗首相」と投稿したのは高市総理のモノマネ。ショートカットのウィッグを付けてブルーのジャケット、なぜかシルバーのインナーを身につけた彼女が、カメラ目線で表情を作っている。
キンタロー。が披露した最新のモノマネに、ファンからは「仕事が早い」「誰かわからんかったww」などの反響が寄せられる一方、ジャケットの下に着たシャツには「衣装のアンダーがトゥームレイダーw」「インナーはトゥームレイダー？笑」といったツッコミも相次いでいる。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）