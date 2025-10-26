『NOBROCK TV』で話題の森脇梨々夏、“ピュアなだけじゃないボディ”大胆披露 レオタード水着姿＆美脚からのぞくヒップライン
YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で“ピュアすぎる”として注目を集めた森脇梨々夏（23）が、『SPA!デジタル写真集 森脇梨々夏「ピュアなだけじゃないボディ」』をリリース。誌面カットが到着した。
【別カット】かわいすぎる！ベッドルームで笑顔をみせるビキニ姿の森脇梨々夏
森脇は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、グラビアアイドルとして活動。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画に出演し“ピュアすぎるアイドル”として話題になり、人気急上昇中。
そんな森脇が、ふと見せる、大人びた表情にドキッ！とするデジタル写真集をリリース。透明感さと色気が同居するピュアな美ボティ。顔ドアップの表紙から始まる本作では、彼女のピュアさと大人びた部分を捉えた写真を多数収録している。
今回公開されたカットは、ベッドの上で顔にタオルを巻いた森脇の天使過ぎる笑顔を激写。また一目見れば惚れてしまう細くて長いを美脚からのぞくヒップライン、タオルで恥じらいながら隠す姿や、さらにパープル柄のレオタード水着姿で、カメラを覗くカットなどを公開。タイトル通り“ピュアなだけじゃないボディ”を存分に見せている。
