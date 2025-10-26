米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は２５日（日本時間２６日）、カナダのトロントで第２戦が行われ、ドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）を５−１で破り、対戦成績を１勝１敗のタイとした。

山本由伸は４安打無四球（１死球）、８奪三振で９回を投げ切り、２試合連続の完投。大谷翔平は八回に右前打を放つなど４打数１安打１得点だった。

ドジャースは初回、４番スミスの中前打で先制。対するブルージェイズは三回に犠飛で追いついた。その後は山本とブルージェイズ先発のガウスマンの両右腕の好投が続いたが七回、ドジャースのスミスが今度は左翼席へ、今ポストシーズン初本塁打となるソロホームランを放って勝ち越した。ドジャースは続く６番のマンシーも左越えの本塁打を放つと、八回には大谷の右前打で好機を広げて、暴投などで２点を加えた。

山本は三回、ゲレロの左翼フェンスを直撃するヒットを打たれるなどして迎えたピンチで中犠飛を許し１点を失ったが、以降は１人の走者も許さない快投。八回には三者三振を奪った。

第３戦は、２７日（日本時間２８日）にロサンゼルスに舞台を移して行われる。