実写版『秒速5センチメートル』、米津玄師の主題歌「1991」とのムービー解禁 初公開の本編カットも
米津玄師が実写映画『秒速5センチメートル』のために描き下ろした楽曲「1991」のスペシャルムービーが26日、解禁となった。
【動画】『秒速5センチメートル』×「1991」スペシャルムービー
原作の世界観をリスペクトしながら、1991年に生まれた米津が、主人公に自らを重ねながら書き下ろした主題歌。今回解禁となったムービーは、主人公・遠野貴樹が、ヒロイン・篠原明里と出会った1991年の日々からはじまる18年間の物語を映し出す本編映像と、同曲がコラボした。
初公開の本編カットを使用した１コーラスのスペシャルムービーで、雪の降る夜、桜の木の前で振り向く貴樹の映像や、明里と過ごした1991年のまばゆい日常の記憶など本編映像と主題歌の歌詞がリンクした内容となっている。
【動画】『秒速5センチメートル』×「1991」スペシャルムービー
原作の世界観をリスペクトしながら、1991年に生まれた米津が、主人公に自らを重ねながら書き下ろした主題歌。今回解禁となったムービーは、主人公・遠野貴樹が、ヒロイン・篠原明里と出会った1991年の日々からはじまる18年間の物語を映し出す本編映像と、同曲がコラボした。
初公開の本編カットを使用した１コーラスのスペシャルムービーで、雪の降る夜、桜の木の前で振り向く貴樹の映像や、明里と過ごした1991年のまばゆい日常の記憶など本編映像と主題歌の歌詞がリンクした内容となっている。