『ザ・ファブル』初のゲーム化 Switch・Steamで11月6日発売！漫画×戦術パズル×ローグライク融合
漫画『ザ・ファブル』が初めてゲーム化されることが決定した。漫画×戦術パズル×ローグライクが融合したゲーム『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』として、Nintendo Switch、Steamで11月6日に発売される。
『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』は、漫画と戦術パズルとローグライクが融合した、柔軟な思考力、緻密な戦略、ドット絵で描かれたキャラのスタイリッシュなアクションを楽しめるゲーム。
漫画の「コマ」を集めてページに配置し戦い、「・毎ターン配られる「コマ」をページに配置することがコマンド入力になる」「・「コマ」はページの右上から左下に向かって発動する」「・「コマ」のカタチや発動順が戦闘の鍵を握る」「・試されるのはプレイヤーの「知恵と工夫」。状況にあわせて「コマ」を配置し、最適な1ページを組み上げて敵を倒す」というもの。
戦闘中のダメージは「次ターンに使用できるページの破れ」になり、破れた場所には「コマ」を配置することができないため、被ダメージ＝次ターンの行動制限となる。戦闘のクリア条件は「制限ターン以内に敵を殲滅すること」で、リスクを取って攻めるのか、防御を固めて堅実に戦うのかはプレイヤーの戦略次第となる。
なお、ミニゲームもあり、自身の「知恵と工夫」をどこまでも追求したいユーザー向けに「パズルモード」を用意。与えられた「コマ」を駆使し、1ページ以内に敵を全員倒すのが目的となっている。
『ザ・ファブル』は、幼少期から殺し屋としての英才教育を受け、どんな敵も6秒以内に鮮やかに葬り去る、無敵の殺しの天才・通称“ファブル”の人殺しをしない普通の日常を描いた物語。
2014年より「ヤングマガジン」で連載がスタートし、コミックス累計発行部数は2500万部を突破する人気作品で、2019年と2021年には岡田准一主演で実写映画化、2024年4月〜9月にテレビアニメ化された。
