映画『港のひかり』ヤクザ役の椎名桔平＆斎藤工、圧倒的存在感で舘ひろしに立ちはだかる
俳優の舘ひろしが主演する映画『港のひかり』（11月14日公開）では、ヤクザ役で出演する椎名桔平と斎藤工が、話題を呼びそうだ。
【画像】石崎の倉庫シーン＆八代のヘアスタイルを逆サイドから
昨年、数々の映画賞を総なめにした映画『正体』の藤井道人監督とキャメラマン・木村大作が初タッグを組んだ本作は、原作のないオリジナル脚本による物語。北陸の港町を舞台に、元ヤクザの漁師・三浦（舘）と、目の見えない少年・幸太（尾上眞秀→眞栄田郷敦）の十数年にわたる友情と再会を描く。
孤独な人生を歩んできた三浦と幸太が心を通わせていく一方で、2人の前に立ちはだかるのが三浦の“過去”。椎名演じる河村組の組長・石崎と、斎藤演じる石崎を“右腕”として支える子分の八代だ。かつて河村組に在籍していた三浦を執拗に敵視する石崎、そして血の気の多い凶暴さと狂気を併せ持つ八代は、物語に深みを与えながら劇中でも強烈なインパクトを放つ。
製作・配給会社スターサンズのプロデューサーによると、椎名の起用には運命的なタイミングがあったという。
「ちょうど本作の脚本をブラッシュアップしていたタイミングで、（椎名から）藤井組に“いつかご一緒してみたい”というお話があったんです」ときっかけを明かす。しかし、すぐに石崎役へのオファーには至らなかった。
「椎名さんがこれまでのキャリアの中で演じられてきたヤクザ役は、僕たちにとって、とてもインパクトとリスペクトがあり、まるで仕込みみたいな魔法のようなタイミングでした。ただそのリスペクトがあるからこそ、すぐに石崎役でオファーすることへの葛藤がありました」と打ち明ける。
当初の脚本では、石崎は“三浦の元舎弟で現在は組長”という設定だけのキャラクターだった。一方で、プロデューサーをはじめとする製作陣は「物語の深みとして少し弱い」と感じていたこともあり、「石崎をもっと描いていくことによって、現代のヤクザ社会や三浦との対比、現在過去を描くことができるのでは」と、脚本に石崎のエピソードが追加されることに。
「“この本ならいける”と確信できた瞬間でした。監督も椎名さんを意識して石崎の役を描いてくれたのかもしれません。椎名さんへの正式オファーはそこからでした。そして出演のご快諾をいただき、石崎が生まれました」（スターサンズ）
そんな製作陣の期待に応えるかのように、椎名は監督と何度も話し合って人物像を作り上げていたという。配給会社・東映のプロデューサーは「冷徹なヤクザの親分ですが、深層には三浦への憧れと憎しみを抱え持つ複雑なキャラクターです。椎名さんは、“三浦と相対した時に出てくる石崎の言葉”をクランクイン前から慎重に監督と紡いでいました。石崎という男の悲しさを、倉庫のシーンで特に感じられると思います」と語っている。
一方、石崎の右腕となる八代役には「昭和的なヤクザ像ではなく、平成〜令和のヤクザ像を演じる上でクレバーさと魂の熱量があるキャストが不可欠」（スターサンズ）と考えたことが、斎藤へのオファーの決め手だったという。現場ではフィルムでの撮影に胸を高鳴らせる斎藤の姿も目撃されていたそうで、その姿を見たスターサンズのプロデューサーも「賢さの中で一瞬一瞬を生きる刹那的な八代というキャラクターにベストマッチだったと思えた時間でした」と振り返る。
斎藤演じる矢代は、両サイドを刈り上げた髪型や剃りおろした眉毛など、見た目からも強烈なインパクトを放っているが、これは監督からのオーダーだったという。東映のプロデューサーは「髪型だけでなく眉毛を剃って来られた時は驚きましたが、斎藤さんご本人の気合がとてもうれしく、スタッフ一同沸き立ったことを覚えています」と現場での様子について明かし、「衣裳や刺青メイクも合わさって、とても魅力的なキャラクターになったと思います」と感謝の思いを語っている。
【画像】石崎の倉庫シーン＆八代のヘアスタイルを逆サイドから
昨年、数々の映画賞を総なめにした映画『正体』の藤井道人監督とキャメラマン・木村大作が初タッグを組んだ本作は、原作のないオリジナル脚本による物語。北陸の港町を舞台に、元ヤクザの漁師・三浦（舘）と、目の見えない少年・幸太（尾上眞秀→眞栄田郷敦）の十数年にわたる友情と再会を描く。
製作・配給会社スターサンズのプロデューサーによると、椎名の起用には運命的なタイミングがあったという。
「ちょうど本作の脚本をブラッシュアップしていたタイミングで、（椎名から）藤井組に“いつかご一緒してみたい”というお話があったんです」ときっかけを明かす。しかし、すぐに石崎役へのオファーには至らなかった。
「椎名さんがこれまでのキャリアの中で演じられてきたヤクザ役は、僕たちにとって、とてもインパクトとリスペクトがあり、まるで仕込みみたいな魔法のようなタイミングでした。ただそのリスペクトがあるからこそ、すぐに石崎役でオファーすることへの葛藤がありました」と打ち明ける。
当初の脚本では、石崎は“三浦の元舎弟で現在は組長”という設定だけのキャラクターだった。一方で、プロデューサーをはじめとする製作陣は「物語の深みとして少し弱い」と感じていたこともあり、「石崎をもっと描いていくことによって、現代のヤクザ社会や三浦との対比、現在過去を描くことができるのでは」と、脚本に石崎のエピソードが追加されることに。
「“この本ならいける”と確信できた瞬間でした。監督も椎名さんを意識して石崎の役を描いてくれたのかもしれません。椎名さんへの正式オファーはそこからでした。そして出演のご快諾をいただき、石崎が生まれました」（スターサンズ）
そんな製作陣の期待に応えるかのように、椎名は監督と何度も話し合って人物像を作り上げていたという。配給会社・東映のプロデューサーは「冷徹なヤクザの親分ですが、深層には三浦への憧れと憎しみを抱え持つ複雑なキャラクターです。椎名さんは、“三浦と相対した時に出てくる石崎の言葉”をクランクイン前から慎重に監督と紡いでいました。石崎という男の悲しさを、倉庫のシーンで特に感じられると思います」と語っている。
一方、石崎の右腕となる八代役には「昭和的なヤクザ像ではなく、平成〜令和のヤクザ像を演じる上でクレバーさと魂の熱量があるキャストが不可欠」（スターサンズ）と考えたことが、斎藤へのオファーの決め手だったという。現場ではフィルムでの撮影に胸を高鳴らせる斎藤の姿も目撃されていたそうで、その姿を見たスターサンズのプロデューサーも「賢さの中で一瞬一瞬を生きる刹那的な八代というキャラクターにベストマッチだったと思えた時間でした」と振り返る。
斎藤演じる矢代は、両サイドを刈り上げた髪型や剃りおろした眉毛など、見た目からも強烈なインパクトを放っているが、これは監督からのオーダーだったという。東映のプロデューサーは「髪型だけでなく眉毛を剃って来られた時は驚きましたが、斎藤さんご本人の気合がとてもうれしく、スタッフ一同沸き立ったことを覚えています」と現場での様子について明かし、「衣裳や刺青メイクも合わさって、とても魅力的なキャラクターになったと思います」と感謝の思いを語っている。