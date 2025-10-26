»Ô³¹ÃÏ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¡×½Ð¸½¡ª ½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¹ñ¸ò¾Ê¤¬¸ø³«
À¹²¬»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±½ä¤ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦´ä¼ê²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢À¹²¬»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»4¹æÉÕ¶á¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ®¤¤¡ª¥¯¥Þ¤¬À¹²¬»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ò¶î¤±²ó¤ëÍÍ»Ò
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢À¹²¬»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëÃæÄÅÀî¤Î²ÏÀîÉß¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¥¯¥Þ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ä¼ê²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¤ËÀ¹²¬»ÔÌò½êÎ¢¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¸½¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¾åÎ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢À¹²¬»Ô¤¬·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤È¶¦Æ±¤ÇÁÜº÷¤ä¸«²ó¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê10·î23Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡À¹²¬»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î1Æü¤«¤é10·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´ä¼ê¸©Æâ¤Ç¤Ï29·ï30¿Í¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬ÂçÎÌ¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¤¢¤ë·ª¤ä³Á¤Ë¥¯¥Þ¤¬Â¿¤¯Í¶°ú¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¿Æ»Ò¥°¥Þ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£Æþ»³»þ¤ä¡¢»³´ÖÃÏ¤Ë¶á¤¤ÇÀÃÏ¤Ç¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¤ÏÎë¤ä¥é¥¸¥ª¤ò·ÈÂÓ¤·¡¢ÇÑ´þÌîºÚ¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£