2025年10月23日、こつぶちゃんねるが自身のYouTubeチャンネルを更新。「Harley-Davidson X350」で旅をする様子を公開した。

【写真】身長145cmと小柄なこつぶさんが初ハーレーを楽しむ様子

身長145cmという小柄な体型のこつぶちゃんねるは、「HONDA CBR250RR」「スーパーカブ110」「モンキー50cc」「N-VAN・ハイエース」などを相棒に、旅動画をメインに公開している女性YouTuberだ。バイクや旅の魅力を伝える動画が人気で、2025年10月現在でチャンネル登録者数は50.8万人を超えている。

今回アップされた「【X350】中型ってアリ？はじめてのHarley-Davidsonで霧島旅」は、カチエックスのPR動画となっている。まずは鹿児島空港近くで初めての「Harley-Davidson」をレンタルし、バイク旅を楽しんでいく。こつぶはバイクのスペックを紹介し、「重低音がめっちゃいい」と、2気筒とは思えないエンジン音を楽しみつつ、さっそく走り出していく。乗り心地については、「加速がいい感じ。350ccとは思えない」「車両重量が200kgないけど、低重心な感覚があって適度な重みもあるので曲がりやすい」「丸ミラーも大きめで見やすい」などバイク乗りならではの解説をしていく。エンジン音にマイクを近づけてみたり、広角レンズで撮った走行中の映像などがあったり、バイクの良さと迫力もしっかり伝えた。

到着したのは、宮崎県都城市にある『関之尾公園』。お目当ては、日本の滝百選にもなっているパワースポット「関之尾滝」だ。10分ほど歩き、吊り橋から迫力ある滝を眺めつつ、滝の解説もしてくれるこつぶ。霧島周辺のツーリングでは滝巡りはメジャーだそうで、関之尾滝を見ながら「巡りたくなる素晴らしさ。迫力があります」と語っていた。

続いては、都城市にあるライダーズカフェへ向かう。特別にオーナーのガレージを見せてもらうと、さまざまなバイクが並んでおり、テンションが上がっている様子だった。店内に戻ってピザを堪能すると、鹿児島空港方面に向かってバイクを返却していく。最後に実際乗ってみて感じた良いところ、悪いところをまとめて話し、動画を終えていた。

そんな同動画には「どんなバイクにも乗りこなし説明も詳しくて優しい動画ありがとう」「音の良さがちゃんと伝わる動画で少々鳥肌立ちました。いいなあ…カッコいいし高くないし」「ハーレーといえば大排気量の物しかないと思っていたので新鮮でした」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）