歌い手のてんぱが、デビュー曲「アベリア」を10月25日に配信リリースした。

てんぱは、2021年より“歌ってみた”の活動をスタートした歌い手。自身にとって初めてのオリジナル曲となる本楽曲は、ボカロP ニト。の提供曲だ。“大切な何かとの別れ”、“忘れさられていく忘れたくないもの”を夏の終わりで表現した歌詞と、哀愁を感じつつ疾走感のある青春ギターロックサウンドをてんぱが歌い上げた。タイトルのアベリアは“謙虚”の花言葉を持っている。

また、ジャケットデザインは、青と白のみで構成された細かいタッチでmikumaが描いたものに。10月27日には、同じくmikumaによるMVも公開予定だ。

・てんぱ コメント

初めてのオリジナル曲は、ニト。さんに制作していただきました。軽快なバンドサウンドに、繊細で心に染みる歌詞が溶け込んだ一曲です。切なさと爽快感の両方を歌声で表現してみたので、それぞれの解釈で聴いていただけると嬉しいです。

・ニト。 コメント

終わる時間の中で今を大事にしてほしい願いを込めてこの曲を提供させて頂きました。てんぱさんの唯一無二の歌声が素晴らしく、儚い情景を爽やかに描き出しています。是非、皆さんの夏を思い出しながら聴いてみてください。

（文＝リアルサウンド編集部）