◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ１―５ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦で接戦を制して対戦成績を１勝１敗のタイとした。

先発した山本由伸投手（２７）は、３回までは毎回走者を許し、１点リードの３回にカークの中犠飛で追いつかれたが、４回からはテンポのいい投球でブルージェイズ打線を手玉に取って９回完投でポストシーズン通算５勝目で田中、ダルビッシュに並んで日本人最多となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、ダメ押し点につなげる５試合連続となる安打を放つなど４打数１安打だった。

第１戦で４―１１と大敗を喫したドジャースは、１回表に２死走者なしからフリーマンが右翼線への二塁打で出塁すると、スミスの中前適時打で先制した。山本は初回にいきなり連打を浴びて無死一、三塁のピンチを背負ったが、ゲレロ、カーク、バーショのクリーンアップを抑えて無失点で切り抜けた。２回も一塁手・フリーマンが平凡な飛球を捕球できない不運な内野安打で先頭打者の出塁を許したが無失点。１点リードの３回には１死一、三塁でカークに中犠飛を許して追いつかれた。

山本は４回から３イニング連続３者凡退。６回終了時点で７１球と、中１０日ながら２登板連続の完投ペースだった。打線は１回２死から先発右腕のガウスマンに１７者連続アウトを喫し、５イニング連続３者凡退。大谷も左飛、三邪飛、三邪飛とガウスマンの前に快音を響かせられなかった。それでも７回に１死でスミスが左翼へ勝ち越しソロを運ぶと、２死からマンシーも左翼へソロを放ってリードを２点に広げた。

２点リードの８回には、１死からパヘス、大谷の連打などで満塁のチャンスを作ると、暴投と併殺崩れの間に２点を追加してリードを４点に広げた。山本は８回に圧巻の３者連続三振。８回終了時点で９３球。ポストシーズンでは３戦連続完投した２００１年のシリング（ダイヤモンドバックス）以来２４年ぶりとなる２登板連続へ９回のマウンドに上がった。先頭でゲレロとの対戦だったが、一ゴロに打ち取り１あうんと。続くカークには中堅へいい当たりを打たれたが、中堅ディーンが好捕で２死。最後の打者となるバーショを三飛に打ち取り、０１年のＣ・シリング（Ｄバックス）以来２４年ぶりの同一ポストシーズン連続完投勝利の快挙を達成した。